Un număr de 35 de dosare de daună au fost deschise în prima parte a zilei de miercuri, în urma cutremurului produs în cursul nopții, a anunțat Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM), potrivit Agerpres.

Reprezentanții companiei îi încurajează pe proprietarii care au o poliță de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) și au constatat pagube în urma seismului să le notifice cât mai curând.

„Îi încurajăm pe toți proprietarii care dețin o poliță PAD și au constatat daune în urma seismului să le notifice cât mai curând, astfel încât procesul de constatare și despăgubire să poată începe fără întârziere. Suntem pregătiți, atât financiar, cât și operațional, să gestionăm toate solicitările și să acordăm rapid despăgubirile cuvenite. Sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor a fost creat tocmai pentru astfel de momente, în care protecția financiară poate face diferența pentru familiile afectate”, a declarat directorul general al PADROM, Nicoleta Radu, citată într-un comunicat.

Notificarea daunelor poate fi realizată direct pe site-ul PADROM, www.padrom.ro, prin intermediul secțiunii dedicate, telefonic sau prin contactarea asigurătorului la care a fost încheiată polița PAD.

Doar un sfert dintre locuințele din România au asigurare obligatorie

Polița PAD acoperă riscurile de cutremur, inundații și alunecări de teren, iar despăgubirea maximă este de 100.000 de lei pentru locuințele construite din materiale rezistente și de 50.000 de lei pentru cele din paiantă sau chirpici.

Reprezentanții companiei au precizat că PADROM dispune de fonduri proprii suficiente, completate de un program de reasigurare în valoare de două miliarde de euro, care susține capacitatea de plată a despăgubirilor inclusiv în cazul unor evenimente catastrofale de amploare.

La sfârșitul lunii octombrie 2026, în România erau în vigoare aproximativ 2,54 milioane de polițe PAD, reprezentând un grad de cuprindere de 24,95% din totalul locuințelor.

„Deși asigurarea PAD este obligatorie prin lege, aproape trei sferturi dintre locuințele din România rămân fără această protecție financiară”, se arată în comunicat.

Costul anual al poliței PAD este de 130 de lei pentru locuințele construite din materiale rezistente și de 50 de lei pentru cele din paiantă sau chirpici.

Cutremur de 5,7 pe Richter miercuri noaptea în România

Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a avut loc miercuri noapte, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea. Cutremurul a avut loc la 13 km vest-sud-vest de Nereju, județul Vrancea și la 65 km nord-nord-vest de Buzău la adâncimea de 120,8 kilometri.

Seismul s-a resimțit puternic și în București, dar și în alte multe localități ale țării. De asemenea, cutremurul a fost resimțit în cele două țări vecine, Republica Moldova și Ucraina.

Cutremurul din noaptea de marți spre miercuri a fost cel mai puternic din România din ultimii trei ani, ultimul seism de peste 5 grade având loc pe 14 februarie 2023, în Gorj (5,7 grade).

De asemenea, a fost cel mai puternic produs în zona Vrancea în ultimii șase ani. În 24 aprilie 2026 a fost înregistrat un seism de 5 grade în această zonă.