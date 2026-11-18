Seismul puterinic cu magnitudinea 5,7, produs în județul Vrancea, în timpul nopții s-a resimțit și în cele două țări vecine, Republica Moldova și Ucraina, conform Unian.

Conform sursei citate, mișcarea tectonică din România s-a resimțit în regiunile Kiev, Odesa, Poltava, Kropîvnîțkîi, Mîkolaiv, Cerkasî și Dnipropetrovsk din Ucraina.

În noaptea de marți spre miercuri, în Republica Moldova, în jurul orei 02:50, locuitorii au simțit cutremurul puternic, relatează Nokta, preluată de Unian.

Autoritățile au avertizat locuitorii din Moldova privind seismul puternic.

Inițial, ei au fost informați că magnitudinea a fost de aproximativ 6,5 grade. Conform Moldpres, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) din Republica Moldova a activat mecanismul de raportare.

Potrivit datelor publicate de Institutul de Geologie și Seismologie din Republica Moldova, anterior, cel mai recent cutremur resimțit pe teritoriul Republicii Moldova a avut loc pe 19 octombrie, fiind înregistrat cu o magnitudine de 4,8, scrie Deschide.md.

Nu au fost raportate victime în cele două țări până în acest moment.

Potrivit unei alerte Google primită de locuitorii din Republica Moldova, magnitudinea estimată inițial a fost de 6,5.

Conform hărții de alertare, seismul a fost resimțit în 17 țări: Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Croația, Turcia, Grecia, Ungaria, Kosovo, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, Rusia, România, Slovacia, Serbia, Ucraina, Macedonia de Nord și Albania.

Alertă primită de locuitorii din Republica Moldova. Sursă foto: Moldpres

Cutremur puternic în România

Un seism puternic, cu magnitudinea 5,7, produs în noaptea de marți spre miercuri, la ora 2:48, cutremurul fiind înregistrat în județul Vrancea, potrivit INFP.

Seismul s-a produs la o adâncimea seismului a fost de 120,8 km, față de cea anunțată inițial, de 107,1 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 48 km sud de Focșani, 61 km sud de Buzău, 64 km est de Sfântu-Gheorghe, 74 km est de Brașov și 90 km nord-est de Ploiești.

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