[P] INTERVIU Clotilde Armand, USR: Democrația este din nou în pericol în România / Țara are nevoie de fiecare cetățean onest

În contextul solicitării Curții Constituționale de renumărare a tuturor voturilor din primul tur al alegerilor prezidențiale, Clotilde Armand, candidata USR, atrage atenția asupra îngrijorărilor legate de transparența și corectitudinea acestui demers. Potrivit acesteia, organizarea alegerilor de către PSD-PNL și modul în care va fi realizat procesul de verificare ridică semne de întrebare, având în vedere lipsa unei baze legale clare și absența transparenței.

“Vor veni la renumărare saci cu voturi care au fost desigilați, nu avem de unde să știm cine i-a desfăcut, dacă au fost schimbate buletinele. Renumărarea celor 9 milioane de voturi trebuia făcută în prezența tuturor reprezentanților partidelor, cu sacii sigilați, cu observatori, cu înregistrări audio-video”, a declarat Clotilde Armand.

În ceea ce privește realitatea politică a ultimelor zile, Clotilde Armand spune că “Țara are nevoie de fiecare cetățean onest. Democrația este din nou în pericol în România. În acest moment, USR este singura alternativă reală de dreapta la guvernare, în alianță cu alte forțe de dreapta care nu au fost compromise de aranjamentele cu PSD”, a adăugat aceasta.

În cadrul interviului, Clotilde Armand explică importanța asigurării unui proces electoral deschis, care să includă observatori independenți, transparență totală și respectarea reglementărilor pentru a preveni manipularea și fraudarea alegerilor. De asemenea, ea atrage atenția asupra riscurilor generate de implicarea funcționarilor numiți de partidele aflate la guvernare și evidențiază nevoia urgentă de stabilitate politică, subliniind importanța unui președinte capabil să lucreze eficient în această perioadă dificilă.

Care sunt îngrijorările principale ale USR legate de procesul de renumărare a voturilor?

Clotilde Armand: Întregul proces electoral s-a desfășurat fără probleme în ziua alegerii și după închiderea urnelor, nu s-au făcut contestații în secțiile de votare. În mod ciudat, fără a avea o bază legală, CCR a decis renumărarea voturilor. Această decizie luată de cei nouă judecători este arbitrară și îmbracă formele clasice ale infracțiunii de abuz în serviciu. Îngrijorările vin din modul stabilit pentru a se face renumărarea: sunt numărate voturile din sacii desigilați, fără observatori, fără presă, fără înregistrări audio-video, iar procesele-verbale ale renumărării vor fi secretizate de președinții birourilor electorale, fără a fi publicate și transmise la CCR. Este lipsă de transparență totală. O altă îngrijorare, renumărarea o vor face funcționarii numiți de primari și prefecții PSD-PNL.

Care este poziția USR cu privire la transparența procesului electoral?

Clotilde Armand: Repet, vor veni la renumărare saci cu voturi care au fost desigilați, nu avem de unde să știm cine i-a desfăcut, dacă au fost schimbate buletinele. Renumărarea celor 9 milioane de voturi trebuia făcută în prezența tuturor reprezentanților partidelor, cu sacii sigilați, cu observatori, cu înregistrări audio-video. Lipsa transparenței poate genera suspiciuni de fraudă sau manipulare și afectează legitimitatea procesului electoral.

Stabilirea unor reguli clare pentru renumărare

Credeți că există anumite premise care ar putea asigura corectitudinea procesului de renumărare?

Clotilde Armand: Transparență totală, asta înseamnă prezența observatorilor independenți și publicarea detaliată a procedurilor, rezultatelor intermediare și finale într-un mod accesibil și transparent. Trebuie stabilite reguli clare pentru renumărare, inclusiv ce se întâmplă cu voturile contestate sau deteriorate. Renumărarea trebuie efectuată de persoane bine pregătite și care cunosc regulile electorale. Toate urnele și buletinele de vot trebuie păstrate într-un mod care să împiedice accesul neautorizat.

„La renumărare trebuie să participe toți reprezentanții partidelor. Trebuie să existe mecanisme clare pentru contestarea neregulilor sau deciziilor luate în timpul renumărării. În cazul unor probleme, instanțele de judecată trebuie să fie pregătite să intervină rapid și imparțial.”

Autoritățile ar trebui să ia măsuri pentru a combate zvonurile sau informațiile false despre renumărare. La televiziunile plătite de PSD rulează de câteva zile un adevărat festival al dezinformării.

Care credeți că va fi rezultatul final al acestui proces și cum credeți că va arăta următoarea săptămână? Vom mai vota în turul II, pe 8 decembrie?

Clotilde Armand: Aceste alegeri au fost organizate de PSD-PNL, premierul este de la PSD, șeful AEP este fost senator PSD, miniștrii de Interne și de Justiție sunt de la PNL, prefecții sunt puși de PSD-PNL etc. Nu au fost raportate probleme. Toni Greblă s-a grăbit deja să anunțe că un nou tur I al alegerilor prezidențiale ar putea fi organizat pe 15 decembrie, iar un al doilea pe 29 decembrie. O antepronunțare ciudată înaintea deciziei CCR.

„Eu sper să votăm în turul II pe 8 decembrie, avem nevoie rapid de cineva care muncește la Cotroceni. Știți foarte bine care este situația de la graniță.”

Ce efecte credeți ca vor avea ultimele zile asupra încrederii populației în procesul electoral?

Clotilde Armand: Noi am apărat democrația în ziua scrutinului, am avut reprezentanți în secțiile de votare. Mai mult, USR a contestat la Curtea de Apel București decizia BEC de renumărare a voturilor și am sesizat Comisia de la Veneția. Oamenii însă pot considera că autoritățile implicate (CCR, AEP, Ministerul de Interne, prefecturi etc.) sunt corupte, incapabile sau părtinitoare, ceea ce reduce încrederea în administrația publică, în partidele politice și în sistemul judiciar. Alegătorii pot deveni reticenți în a participa la viitoare scrutine, considerând că votul lor nu contează. În acest context, partidele extremiste și populiste vor deveni mai agresive, alimentând conflicte și diviziuni. Simțindu-se trădați, mulți oamenii se vor îndrepta către acestea. Nu în ultimul rând, un proces electoral viciat poate declanșa mișcări de protest.

Democrația, din nou în pericol

În cazul în care va fi necesară reluarea primului tur, care ar fi pașii următori și cum ar putea fi garantată transparența și corectitudinea acestui proces?

Clotilde Armand: Eu sper să nu ajungem în această situație. Transparența și corectitudinea procesului de votare se face prin prezența observatorilor interni și internaționali, inclusiv a reprezentanților partidelor politice și a organizațiilor societății civile, pentru a monitoriza toate etapele procesului electoral. Cetățenii trebuie să fie informați despre procedurile de vot, despre importanța participării și despre drepturile lor electorale. AEP trebuie să publice informații detaliate despre organizarea alegerilor, inclusiv bugetul, logistică și proceduri. Buletinele de vot trebuie numărate în mod public, în prezența reprezentanților partidelor și a observatorilor. După alegeri, autoritățile electorale ar trebui să prezinte un raport detaliat despre întregul proces.

Ce așteptați de la alegerile de duminică?

Clotilde Armand: Țara are nevoie de fiecare cetățean onest. Democrația este din nou în pericol în România. În acest moment, USR este singura alternativă reală de dreapta la guvernare, în alianță cu alte forțe de dreapta care nu au fost compromise de aranjamentele cu PSD.

„Avem un program de guvernare bun, suntem pregătiți să-l implementăm, avem voința politică și o echipă de specialiști.”

Vom face reformă pe bune în domenii în care nimeni nu a avut curaj: Justiție, Educație, Sănătate sau Muncă. Vrem să construim o Românie cu o economie solidă, cu oameni mândri de țara lor și cu voce națională care să fie auzită și respectată la nivel European și internațional. Ne dorim un stat pentru popor, nu un popor pentru stat.

Articol susținut de USR

Cod mandatar: 11240015