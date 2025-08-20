40.000 de funcționari din administrația centrală și locală vor fi dați afară / Tanczos Barna: „Reducerile se vor face în funcție de numărul de locuitori”

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri, la Digi 24, că în urma reformei administrației publice inclusă în pachetul doi de măsuri fiscale vor fi desființate 40.000 de posturi în administrația locală și centrală. Sunt vizate prefecturile, cabinetele demnitarilor, primăriile și Consiliile Județene.

Tanczos Barna a fost întrebat la Digi24 despre reforma administrației locale și centrale – câte posturi ar urma să fie reduse și care vor fi criteriile în funcție de care vor fi stabilite tăierile.

Vicepremierul a spus că estimarea ministerului Dezvoltării este de 40.000 de posturi ocupate, plătite, care ar urma să fie reduse. Reducerea vizează posturile din cabinetele demnitarilor, posturile din administrația publică locală, din unitățile administrativ-teritoriale (UAT-uri), din primării sau din Consilii Județene.

Reducerile „se vor face în funcție de numărul de locuitori din localitatea sau județul respectiv”, explică Tanczos Barna.

Tot el spune că „și prefecturile vor avea obligația să reducă cu 20% numărul de posturi ocupate. În același timp vizează și cabinetele demnitarilor de la centru, adică secretari de stat, miniștri. În cabinetele demnitarilor se va face o reducere”.

„Pachetul vizează comasări de instituții, să vedem care va fi lista finală care va intra în pachetul doi sau ulterior vor veni proiecte de legi sau ordonanțe de urgență prin care facem și aceste comasări de instituții prin care vom reduce risipa și pentru a crește eficiența”, adaugă vicepremierul.

Part-time în comunele mici

Cât despre funcționarii comunele care au mai puțin de 1.500 de locuitori, Tanczos Barna spune că un secretar, un economist sau un topograf dintr-o astfel de comună va putea lucra cu normă fracționată în mai multe comune.

„S-a creat această posibilitate ca funcționarii publici să poată să lucreze în administrația locală cu normă fracționată. Adică un topograf sau un economist să poată să lucreze la o comună patru ore și patru ore la o altă comună. Astfel reducem costurile pe fiecare UAT și creăm o flexibilizare și primarii pot adapta numărul de persoane care lucrează în comună la nevoile reale. Nu sunt atât de rigide aceste formule”, spune vicepremierul.

Această prevedere a fost criticată de reprezentanții comunelor din România. Ei spun că anumiți funcționari din primării, cum ar fi secretarul sau contabilul sunt indispensabili și nu pot lucra cu jumătate de normă.

„Aceste funcții nu pot fi desfășurate cu un sfert de normă, cum propune Guvernul la televizor. Nu ne putem imagina că un primar va sta la rând să aștepte de două ori pe săptămână serviciile secretarului general sau să aștepte de două ori pe săptămână semnătura contabilului pentru execuția bugetului care se face zi de zi, după cum nici cetățenii comunelor nu ne putem imagina că se vor programa marțea și vinerea să moară sau să nască”, explica la finalul lunii iulie Dan Cârlan, președintele Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România.

Pachetul al doilea nu va conține și măsuri care să vizeze viceprimarii din comunele cu mai puțin de 1.500 de locuitori, pentru că aleșii locali nu pot fi dați afară în timpul mandatului, spune Tanczos Barna. Numărul aleșilor locali va putea fi modificat înainte de alegerile locale viitoare.

„Viceprimarul rămâne în funcție până la sfârșitul mandatului actual și până la sfârșitul mandatului actual rămâne și numărul de consilieri pentru că este imposibil să să elimini în timpul mandatului consilieri care au fost votați de populație. Dar pentru următorul mandat o să avem și propuneri cu privire la numărul de consilieri care poate fi redus în funcție de numărul de locuitori. Decizia finală va fi luată undeva la sfârșitul acestui mandat pentru a începe mandatele următoare pe noile scheme de conducere a UAT urile”, a explicat vicepremierul.