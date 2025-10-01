5 ani de Lidl Plus sărbătoriți cu oferte, reduceri și premii pentru clienți. Știi că merită

Lidl România recunoaște și prețuiește ceea ce contează cu adevărat în viață: siguranța, încrederea și posibilitatea de a-ți transforma visurile în realitate. De aceea, cu ocazia aniversării a 5 ani de Lidl Plus, primul program digital de loializare al retailerului, Lidl lansează campania „Plusul care contează”, aducând clienților oferte, reduceri și premii. Între 29 septembrie și 19 octombrie, clienții și utilizatorii aplicației se vor bucura de experiențe care pun în prim plan oamenii, realitățile și visurile lor de zi cu zi, surprinzând momentele care fac ca viața să merite să fie trăită din plin – cu un plus care contează.

„Lidl Plus este cea mai utilizată aplicație de loializare a unui retailer alimentar de la noi din țară, conform ultimelor noastre analize interne și a dovedit deja că a îmbunătățit experiența de cumpărare pentru milioane de români. Conform unui studiu NielsenIQ, clienții consideră că Lidl Plus oferă cele mai bune beneficii comparativ cu toate celelalte programe de loialitate evaluate.* Așadar, aniversarea de 5 ani este momentul în care sărbătorim loialitatea clienților noștri care ne aleg cu încredere zi de zi. Este totodată și momentul în care reiterăm promisiunea noastră de a oferi produse de calitate, sustenabile, la prețuri corecte, alături de beneficii care fac diferența și aduc un plus care contează în viața de zi cu zi. Vom continua să simplificăm și mai mult procesul de achiziție, să dezvoltăm ecosistemul Lidl Plus și să oferim experiențe personalizate și relevante pentru nevoile fiecărui client”, a declarat Sabin Fane, Chief Customer and Marketing Officer Lidl România.

Oferte aniversare

De 5 ani, Lidl Plus aduce clienților posibilitatea de a face economii la cumpărături, prin ofertele speciale și promoțiile săptămânale pentru o gamă variată de produse, disponibile în aplicație. Pe durata campaniei aniversare, clienții Lidl Plus au parte de reduceri speciale la zeci de produse din catalogul săptămânal: oferte pentru achiziții multiple (adică oferte de 5 la preț de 4 sau 5 la preț de 3), discount de 5 lei la produse selectate și 50% reducere la a doua bucată. În plus, Lidl oferă beneficii și de la parteneri: reduceri la curse Uber și la produse de îngrijire personală Philips, dar și discount la General Access + camping pentru Electric Castle.

Concursul aniversar Lidl Plus

În plus, clienții au șansa să câștige premii spectaculoase prin promoția aniversară 5 ani de Lidl Plus:

5 x BMW Seria 5

10 x cupoane aniversare de 1.000 EUR

100 x Smart TV-uri

1.000 x vouchere de 100 lei

Mecanismul concursului este simplu: pentru fiecare cumpărătură de minimum 70 lei, clienții care scanează cardul Lidl Plus primesc 1 punct în aplicație. La 5 puncte acumulate, primesc o participare în concurs. Campania este valabilă în perioada 29.09 – 19.10.2025.

Mai multe detalii despre campania aniversară, oferte și regulamentul concursului sunt disponibile aici.

Campania aniversară Lidl Plus 5 ani – Plusul care contează

În cadrul noii campanii aniversare Lidl Plus – Plusul care contează, Lidl a colaborat în premieră cu Horia Tecău și cu vedete precum Chef Florin Dumitrescu și Inna, aducând un plus de emoție și inspirație experienței clienților.

Lidl Plus, un program de loializare lider în România

Aplicația Lidl Plus este o platformă dinamică, interactivă și modernă pentru clienți, care le oferă constant beneficii în plus la cumpărături, dar și servicii menite să le îmbunătățească experiența în magazine. Cu peste 100 de milioane de utilizatori la nivel global și un număr în continuă creștere în România, Lidl Plus este programul de loializare cu cea mai mare rată de utilizare din România. Potrivit unui studiu iSense Solutions din 2024, aplicația Lidl Plus ocupă locul 5 în topul cele mai utilizate aplicații mobile, din România.

Aplicația include funcționalități precum:

card digital de fidelitate,

acces la istoricul bonurilor de cumpărături,

promoții exclusive și oferte de la parteneri,

rezervări prin Click&Pick,

opțiuni moderne precum Lidl Pay, Scan&Go (în anumite magazine) sau soluții de e-mobilitate.

Pentru a accesa programul Lidl Plus, clienții trebuie să descarce gratuit aplicația din Google Play, App Store sau AppGalery, să își creeze un cont și să selecteze magazinul Lidl preferat, după care se pot bucura de toate benficiile și ofertele oferite de aceasta. Aplicația Lidl Plus poate fi utilizată în toate magazinele Lidl din România.

*Studiu NielsenIQ – „Retail Pulse 2025”: Dintre cei 1528 de respondenți, 31% au menționat cardul de fidelitate Lidl ca oferind cele mai bune beneficii comparativ cu toate celelalte programe de loialitate evaluate. Aceasta este cea mai ridicată asociere în comparație cu alți retaileri incluși și evaluați în cadrul studiului.

Articol susținut de Lidl România