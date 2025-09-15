5 întrebări despre Gaza pentru un europarlamentar român. HotSpot LIVE, ora 16.30

Fumul care se ridică deasupra clădirilor distruse din Fâșia Gaza în timpul bombardamentelor israeliene din 17 mai 2025. Sursă foto: Jack GUEZ / AFP / Profimedia

Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, care a transmis mai multe mesaje de compasiune pentru victimele din Fâşia Gaza și a scris că speră într-o „mobilizare a israelienilor care înţeleg şi nu vor să accepte ce se întâmplă”, vine luni, de la ora 16.30, în studioul HotNews.ro pentru a explica de ce a ales să se implice în conflictul dintre Israel şi Hamas. Parlamentul European a cerut, săptămâna trecută, măsuri urgente la nivelul Uniunii în fața gravei crize umanitare din Fâșia Gaza.

„Nu, nu este un război ce se întâmplă în Gaza. Este un genocid”, a scris Vlad Voiculescu într-o postare în care a invocat rezoluția recentă a Asociației Internaționale a Specialiștilor în Studiul Genocidului (IAGS) și a descris unele dintre scenele dramatice întâmplate în ultimele luni în Gaza.

În același timp, Parlamentul European a votat săptămâna trecută o rezoluție care condamnă catastrofa umanitară din Gaza și cere suspendarea acordului comercial UE–Israel, precum și oprirea transferurilor de armament.

Conflictul actual a izbucnit după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, când aproximativ 1.200 de israelieni au fost uciși și peste 250 de persoane au fost luate ostatice. Ca reacție, Israelul a lansat o ofensivă de amploare în Fâșia Gaza: bombardamente asupra oraşului Rafah, restricții la ajutorul umanitar și confruntări sporite cu Hezbollah la granița de nord, în timp ce bilanțul civililor palestinieni uciși a depășit 63.000, potrivit autorităților locale din Gaza.

Vlad Voiculescu vine în studioul HotNews.ro pentru a explica de ce a ales să ia o poziție publică în privința conflictului din Gaza. Interviul va fi structurat în jurul a cinci teme majore: (1) poziția UE și relația cu Israel, (2) catastrofa umanitară și foametea, (3) Hamas și populația civilă, (4) riscurile regionale și de securitate, (5) revendicările cetățenilor din Occident și reacția instituțiilor.

