5 reguli importante pentru întâlnirile online ale adolescenților. Cum să abordăm subiectul ca părinți?

Mai mult ca niciodată, o mare parte din comunicarea adolescenților cu alții are loc prin intermediul rețelelor sociale SURSA FOTO: Pojoslaw | Dreamstime.com

Trăim într-o eră digitală în care adolescenții explorează noi modalități de a interacționa, iar întâlnirile online devin din ce în ce mai comune. De la aplicații de socializare până la platforme de întâlniri, această dimensiune digitală poate fi o sursă de conexiune, dar și de riscuri. Cum putem, ca părinți, să ghidăm adolescenții spre un comportament sigur online?

Mulți părinți se gândesc că propriul copil este prea mic pentru aplicații și site-uri de întâlniri și au dreptate. Dacă adolescentul sub 18 ani și-ar deschide un cont pe Tinder sau Bumble, nu numai că ar fi împotriva termenilor și condițiilor acestor platforme, dar ar fi și problematic în multe feluri. Dar pentru mulți adolescenți din zilele acestea, fiecare relație este o relație online într-un anumit sens, fie că este familială, de prietenie sau romantică. Mai mult ca niciodată, o mare parte din comunicarea adolescenților cu alții are loc prin intermediul rețelelor sociale, mesajelor text și chiar e-mail-ului. În acest sens, adolescenții noștri au deja astfel de „întâlniri”, chiar dacă nu este implicată nicio aplicație de întâlniri.

Ce spun specialiștii despre comunicarea cu adolescenții

Psihologul Bianca Poptean subliniază importanța conectării autentice cu adolescentul: „Atunci când relația cu copiii noștri deveniți adolescenți este una în care nu ne simțim auziți ca părinte, când ni se trântește ușa-n față și ni se spune că suntem ciudați, vorbim de o lipsă de conectare. E nevoie să ne uităm la trecutul relației noastre și la ce tip de părinte am fost și, poate, încă, suntem. Poate am fost critici, poate le-am trădat încrederea, poate i-am comparat, poate am fost supra protectori, sau, dimpotrivă, prea puțin implicați. Poate că încă nu vedem că au crescut și nu putem accepta că sunt, deja, destul de mari și nu mai sunt copiii care să stea unde-i puneam noi și făceau ce credeam noi că e mai bine pentru ei.”

Pentru a construi sau reconstrui această legătură, psihologul sugerează: „Creați un mediu relaxat și sigur. Încercați să alegeți un moment în care adolescentul este mai calm sau mai deschis. Uneori, momentele în care nu aveți contact vizual direct pot face discuțiile mai confortabile: de exemplu, în timpul unei activități comune, cum ar fi o masă împreună, o plimbare sau un drum cu mașina.”

Pe măsură ce copiii cresc, este important să ne gândim la regulile pe care dorim să le stabilim atât pentru relațiile romantice, cât și pentru cele sociale.

Protejarea informațiilor personale: adolescenții trebuie să știe că nu este sigur să împărtășească adresa, numărul de telefon sau alte detalii personale cu persoane necunoscute. Verificarea identității interlocutorilor: o altă regulă importantă este: „Nu crede tot ce citești sau vezi online”. Persoanele pot pretinde că sunt altcineva. Folosirea platformelor sigure: adolescenții trebuie să utilizeze aplicații care prioritizează siguranța utilizatorilor și care au politici clare în acest sens. Semnalarea comportamentului inadecvat: părinții ar trebui să încurajeze adolescenții să raporteze imediat orice situație inconfortabilă sau suspectă. Evitarea întâlnirilor fizice neplanificate: dacă adolescentul dorește să se întâlnească cu cineva cunoscut în online, este esențial să se facă acest lucru într-un loc public și cu acordul unui adult.

Cum să deschidem discuția despre întâlnirile online

Abordarea subiectului într-un mod relaxat și empatic poate face o mare diferență. Bianca Poptean recomandă evitarea tonul autoritar sau critic. Folosiți o voce calmă, care arată că vă pasă și că sunteți curioși, și nu că încercați să controlați. „Fiți autentici și vulnerabili. Puteți începe prin a recunoaște situația, fără să-i reproșați nimic: «Am observat că nu vorbim prea mult în ultima vreme, dar aș vrea să schimbăm asta pentru că îmi pasă de tine.»” Această afirmație transmite grijă fără presiune.

De asemenea, psihologul sugerează folosirea întrebărilor deschise: „Încercați să aflați mai multe despre experiențele lui în mediul online: „Ce părere ai despre ce se întâmplă online cu tinerii de vârsta ta? Sunt lucruri care te deranjează sau te enervează?” Ori povestiți ceva legat de copilul unui coleg, mai spune psihologul: „«Uite ce a pățit copilul Tatianei. Oare tu ai prieteni cărora să li se fi întâmplat la fel?» Ascultați activ, fără să întrerupeți, să corectați sau să dați sfaturi imediat. Adolescenții au nevoie să se simtă ascultați, nu «reparați»”.

Adolescenții apreciază când le recunoști autonomia. Poți spune: „Știu că te descurci bine cu tehnologia și că știi multe despre ce se întâmplă online. Tocmai de aceea aș vrea să vorbim puțin despre siguranța acolo, pentru că sunt lucruri care pot fi mai complicate decât par. Astfel, îi arăți respect și îi validezi competențele”, ne sfătuiește Bianca Poptean.

Ce faci dacă adolescentul refuză discuția?

Este posibil ca adolescentul să reacționeze inițial defensiv sau chiar agresiv. Bianca Poptean sugerează să nu luăm personal aceste reacții: „Răspunsurile dure sunt adesea semne de disconfort sau anxietate, nu de lipsă de respect. Încercă să răspunzi calm: «Nu vreau să te supăr. Știu că uneori nu-ți place când discutăm, dar pentru mine este important să vorbim despre asta.»”

Căutați alte căi de conectare. Dacă discuțiile directe sunt tensionate, încercați să vă conectați prin alte mijloace, cum ar fi:

vizionarea împreună a unui film sau a unui documentar despre siguranța online.

întrebări indirecte legate de prieteni sau colegi: „Ai prieteni care au avut probleme pe rețelele sociale?”

Dacă adolescentul refuză categoric discuția, oferă-i spațiu, ne sfătuiește psihologul: „Spune doar: «Bine, putem vorbi mai târziu dacă vrei. Dar să știi că sunt aici pentru tine.»”

„Pentru a ne face auziți, e important să le (re)câștigăm încrederea”

Pentru asta e nevoie de răbdare, consecvență și respect. Încrederea se construiește treptat, prin acțiuni și comportamente care demonstrează siguranță emoțională și disponibilitate. Iată câțiva pași esențiali recomandați de psiholog:

Creați un mediu de siguranță emoțională. Fiți accesibili și arătați-i că poate veni la voi fără teamă de judecată sau pedeapsă. Reacționați cu calm și empatie când vă povestește ceva dificil, evitând să faceți observații critice sau să-l corectați imediat.

Exemplu: Dacă vă spune despre o problemă, răspundeți cu: „Îți mulțumesc că mi-ai spus. Cum pot să te ajut?” în loc de „De ce ai făcut asta?”

Fiți constanți și respectați-vă promisiunile. Adolescenții sunt sensibili la inconsecvență. Dacă îi promiteți că veți fi acolo pentru el sau că îl veți sprijini, asigurați-vă că faceți asta! Nu vă schimba atitudinea în funcție de starea ta de spirit; păstrați o relație predictibilă.

Exemplu: Dacă spuneți că veți discuta despre o problemă mai târziu, asigurați-vă că reveniți asupra subiectului.

Ascultați activ și arătați interes autentic. Acordați-i atenție deplină atunci când vă vorbește, fără să-l întrerupeți sau să vă uitați în telefon. Puneți întrebări deschise, care îi permit să se exprime liber.

Exemplu: În loc să întrebați „De ce ai făcut asta?”, încercați „Cum te-ai simțit în situația respectivă?”

Evitați critica și comparațiile. Adolescenții își dezvoltă identitatea și sunt foarte sensibili la critică. O abordare critică poate rupe legătura de încredere. Nu-l comparați cu alți copii sau frați. În schimb, concentrați-vă pe calitățile și progresele lui.

Exemplu: În loc să spuneți „De ce nu poți fi ca fratele tău?”, încercați „Am observat cât de bine te-ai descurcat cu…”

Respectați-i intimitatea și limitele. Adolescenții au nevoie de spațiu pentru a crește și a-și explora identitatea. Nu-i invadați intimitatea (de exemplu, citindu-i mesajele sau controlându-i toate activitățile). Arătați-i că respectați faptul că are dreptul la propriile gânduri și alegeri. Arătați-i că aveți încredere în el.

Exemplu: Dacă vă îngrijorează ceva, puteți spune: „Aș vrea să știu mai multe despre ce se întâmplă, dar înțeleg că ești ocupat. Dacă simți vreodată că ai nevoie de ajutor, sunt aici.”

Arătați vulnerabilitate și împărtășiți din experiențele voastre. Povestiți-i despre momente din viața voastră când ați avut dificultăți sau ați făcut greșeli. Acest lucru îl ajută să vă vadă ca pe un om real, nu ca pe o figură autoritară.

Exemplu: „Știu că e greu să iei decizii. Când eram de vârsta ta, și eu mă temeam să fac anumite alegeri. Vrei să-ți povestesc ce-am pățit când aveam vreo 17 ani?”

Implicați-vă în activitățile care îi plac. Găsiți modalități de a petrece timp împreună, făcând lucruri care îi plac lui (nu neapărat vouă). Acest lucru arată că sunteți interesați de lumea lui.

Exemplu: Dacă îi place un anumit joc video sau o activitate, cereți-i să vă învețe sau să vă arate cum funcționează.

Acceptați diferențele și respectați-i alegerile. Adolescenții își testează identitatea prin alegeri legate de stil, prieteni, hobby-uri. Chiar dacă nu sunteți de acord cu unele dintre ele, evitați să-l descurajați sau să-l forțați să se conformeze viziunii voastre.

Exemplu: Dacă are un stil vestimentar diferit, puteți spune „Nu este exact ce aș purta eu, dar înțeleg că asta este ce îți place ție acum.”

Oferiți sprijin, nu soluții! În loc să îi rezolvați problemele, ajutați-l să găsească singur soluțiile. Asta îi dezvoltă încrederea în sine și în relația voastră.

Exemplu: În loc să spuneți „Trebuie să faci asta ca să rezolvi problema,” întrebați „Ce crezi că ai putea face ca să îmbunătățești situația?”

Răbdare, consecvență și respect

Navigarea în lumea digitală este o provocare atât pentru adolescenți, cât și pentru părinți. Comunicarea deschisă și empatică, combinată cu reguli clare de siguranță online, poate ajuta la construirea unei relații bazate pe închidere și respect reciproc. S-ar putea să vă simțiți inconfortabil cu subiectul, iar adolescentul dumneavoastră ar putea crede că ideea unei discuții cu părinții este „ciudată”. Dar această discuție este importantă, așa că treceți peste stânjeneală și purtați o conversație deschisă despre așteptările voastre pentru viața lor socială. Spuneți-le de ce puneți în aplicare fiecare regulă, astfel încât ei să înțeleagă de ce este important să o respecte.

SURSA FOTO: Dreamstime.com