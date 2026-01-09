68 de secunde. Reconstituirea tragediei din Elveția / Probleme mari cu evacuarea din bar

Elveția marchează astăzi o zi de doliu național pentru zecile de victime, majoritatea adolescenți, ale devastatorului incendiu care a izbucnit în barul din Crans-Montana în noaptea de Anul Nou. Între timp, apar tot mai multe date despre modul a izbucnit focul și s-a extins rapid. Publicația elvețiană Tages-Anzeiger a realizat o prezentare vizuală care reconstituie evenimentele ce amintesc de tragedia din Colectiv.

40 de persoane, inclusiv un cetățean român, au murit în urma tragediei și 116 au fost răniți.

Potrivit reconstituirii, la ora locală 1:15, în noapte, în barul din subsolul clubului Le Constellation au fost aprinse mai multe artificii atașate la sticle de șampanie. O înregistrare video arată cum aceste sticle sunt transportate prin club la ora 1:17 dimineața, însoțite de cântece și urale.

La ora 1:26 dimineața, o femeie s-a urcat pe umerii unui bărbat și a ridicat două sticle de șampanie la care erau atașate artificii. În acest fel, ea a aprins materialul izolant de pe tavan. Acest lucru este demonstrat de fotografiile și videoclipurile obținute de publicația elvețiană.

După ce spuma a luat foc, flăcările s-au răspândit rapid pe tavan. Cu toate acestea, mulți dintre participanții la petrecere păreau să nu fie conștienți de pericol. Majoritatea celor prezenți au continuat să petreacă și să cânte, filmând incendiul cu telefoanele mobile.

O înregistrare arată că, la 68 de secunde după izbucnirea incendiului, camera era deja plină de fum dens. Oaspeții s-au înghesuit apoi spre scările care duceau la ieșirea principală. S-a creat un blocaj. Apoi totul s-a petrecut foarte repede. Incendiul s-a extins într-un timp extrem de scurt, iar mulți nu au reușit să mai iasă.

Personalul restaurantului știa că spuma era inflamabilă

Prezența unei spume foarte inflamabile pe tavanul localului nu a fost comunicată autorităților, potrivit datelor din anchetă.

Personalul era însă de mult timp conștient de acest risc. RTS a publicat un videoclip din noaptea de Revelion 2019 în care un chelner avertiza în mod explicit oaspeții cu privire la inflamabilitatea panourilor din spumă.

În ciuda acestui risc cunoscut de incendiu, practica aprinderii artificiilor din sticle a fost aparent menținută timp de ani de zile până în acea fatidică noapte de Revelion.

Artificiile, interzise în restaurante după tragedie

În urma tragediei din Crans-Montana, guvernul cantonal din Vaud a început să ia măsuri pentru a întări securitatea în instituțiile publice. Vineri, publicația elvețiană Swissinfo a anunțat că utilizarea dispozitivelor pirotehnice va fi interzisă în baruri, cluburi de noapte și restaurante, iar controalele vor fi intensificate.

Procurorii elvețieni i-au citat vineri pe proprietarii barului pentru a fi audiați, potrivit Reuters. Ei au fost plasați în arest preventiv după audieri.

Proprietarii, Jacques și Jessica Moretti, nu au răspuns la întrebările reporterilor când au intrat vineri în biroul procurorilor din orașul Sion. Anterior, cuplul a transmis că sunt „copleșiți de durere” față de cele întâmplate și a anunțat că va coopera pe deplin cu ancheta.

„Flashover”

Amploarea devastatoare a incendiului se datorează unui fenomen cunoscut sub numele de „flashover”. Acesta apare atunci când, într-un incendiu cu oxigen limitat într-o încăpere, se eliberează gaze inflamabile de piroliză. Aceste gaze fierbinți se ridică și se acumulează în mod invizibil și inodor lângă tavan. De îndată ce oxigenul pătrunde printr-o ușă deschisă, o fereastră spartă sau o gură de aerisire, aceste gaze se aprind în mod exploziv.

În foarte scurt timp, se ating temperaturi de peste 1000 de grade Celsius, ceea ce face aproape imposibilă supraviețuirea chiar și în costume de protecție. „Flashover” este un fenomen relativ frecvent în incendiile rezidențiale.

Scara de evacuare, îngustată după renovare

Experții în incendii subliniază că dezastrele din cluburi sunt cauzate de obicei de trei factori:

Căi de evacuare inadecvate care întârzie evacuarea.

Materiale inflamabile: decorațiunile sau acoperirile tavanului accelerează răspândirea focului.

Un pericol subestimat: spectatorii filmează adesea focurile mici în loc să fugă imediat.

În cazul tragediei din Crans-Montana, presa elvețiană subliniază că imaginile și videoclipurile de pe rețelele sociale sugerează că marea majoritate a celor prezenți au încercat să scape din subsolul în flăcări pe scara principală. Pentru cei care nu au reușit să fugă suficient de repede, aceasta a devenit o capcană mortală. După propagarea rapidă a flăcărilor în subsol, acestea s-au ridicat pe scări ca un coș de fum.

În timpul renovărilor din 2015, proprietarii barului au îngustat semnificativ scara care ducea din subsol. Acest lucru este evidențiat de fotografiile de pe rețelele de socializare. Vechea scară era estimată la 2 metri lățime, în timp ce cea nouă, potrivit autorităților locale, are doar 1,37 metri lățime. Aceasta respectă în continuare normele de siguranță împotriva incendiilor, dar numai dacă este disponibilă și o a doua cale de evacuare.

Foto: Facebook și Tripadvisor via tagesanzeiger.ch

Un fost angajat al barului a spus că părea practic imposibil să evacuezi numeroase persoane pe scările respective într-un timp scurt . „De îndată ce s-a aglomerat puțin, au apărut deja blocaje pe scări.”

Nu este clar dacă a doua ieșire de urgență era disponibilă

Potrivit autorităților locale, localul avea două ieșiri de urgență. Una ducea spre scara principală. Cu toate acestea, semnul verde de avertizare nu era aprins în noaptea dezastrului. A doua ieșire de urgență era situată în partea opusă a încăperii. Acolo, un coridor ducea spre toalete, o mică cameră pentru fumători și o ușă spre scara din spate a clădirii.

O înregistrare video realizată cu un telefon mobil cu puțin timp înainte de incendiu arată un semn verde iluminat deasupra ușii, asemănător unui semn de ieșire de urgență. Nu este clar dacă ușa scării era deschisă, blocată sau chiar încuiată.

Cei care fugeau de flăcări au ajuns la parterul restaurantului pe scara principală din subsol, de unde puteau accesa terasa acoperită printr-o ușă. Și acolo era aglomerat. Și mai era un alt punct de blocaj, după cum arată videoclipurile și fotografiile de pe rețelele sociale.

Una dintre probleme era că ușa care ducea la terasă se deschidea spre interior. La scurt timp după izbucnirea incendiului, doar canatul din dreapta era deschis, nu și cel din stânga. Reglementările elvețiene privind siguranța împotriva incendiilor stipulează: „Ușile trebuie să se poată deschide în direcția de evacuare”.

În partea dreaptă a barului de la parter, exista și o ușă care ducea la intrarea clădirii vecine. Nu este clar dacă această ușă putea fi folosită în noaptea de Revelion.

Chiar și după ce oaspeții care fugeau au ajuns pe terasa acoperită cu sticlă, ei încă nu erau în siguranță. Pentru a ieși afară, trebuiau să treacă printr-o a doua ușă. Deși această ușă se deschidea în direcția de evacuare, ea totuși crea un blocaj. Unii oaspeți au spart geamurile terasei acoperite pentru a scăpa. Salvatorii au început, de asemenea, să deschidă ferestrele din exterior pentru a salva oaspeții blocați.