7 canale educative de YouTube la care să te uiți, în loc să stai pe TikTok, în newsletter-ul Good Tech de pe 4 noiembrie

În ultimii ani, conținutul video de scurtă durată a început să domine internetul. TikTok, Instagram Reels și YouTube Shorts ne-au obișnuit să trecem de la un clip la altul în câteva secunde, într-un flux de informații, glume, meme-uri recomandări și lucruri pe care, de obicei, le uităm la fel de repede cum le-am descoperit. În ediția de mâine a newsletter-ului Good Tech vei găsi o listă cu 7 canale de YouTube, dacă vrei să înlocuiești o parte din timpul petrecut pe TikTok și Instagram.

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Nu e neapărat ceva rău că ne uităm mai mult la video-uri scurte. Uneori, un clip de 30 de secunde e exact ce ai nevoie după o zi lungă. Însă de cele mai multe ori intri pe telefon pentru cinci minute și te trezești, o jumătate de oră mai târziu (în cel mai bun caz), că ai văzut zeci de videoclipuri din care nu ai reținut mare lucru.

Problema nu este doar timpul pe care îl petrecem în fața ecranului, ci și felul în care consumăm informația. Videoclipurile scurte ne expun permanent la subiecte noi, schimbări rapide de context și stimuli care concurează pentru atenția noastră. O meta-analiză publicată în 2025 în revista Psychological Bulletin, care a analizat 71 de studii și date de la aproape 98.300 de participanți, a identificat o asociere între consumul mai ridicat de videoclipuri scurte și performanțe cognitive mai slabe, în special în ceea ce privește atenția și capacitatea de a ne opri dintr-un comportament impulsiv.

În schimb, conținutul mai lung ne oferă ocazia să urmărim o idee până la capăt, să înțelegem contextul și să facem legături între informații.

Așadar, în ediția de mâine a newsletter-ului Good Tech vei găsi o listă cu șapte canale de YouTube care merită să le dai o șansă dacă vrei să înlocuiești o parte din timpul petrecut pe TikTok și Instagram cu ceva mai consistent. Am ales creatori români și străini care abordează subiecte diverse, de la filosofie, istorie și politică la știință, cultură și sănătate.