Aproximativ 70% dintre copiii de 10 ani dețin deja un smartphone, aceștia petrecând, în medie, peste 3 ore pe zi pe rețelele de socializare și jocuri online, în timpul săptămânii. În ultimul deceniu, timpul petrecut în fața ecranelor s-a triplat în rândul copiilor cu vârste între 9 și 15 ani, iar peste 80% dintre tinerii din Europa folosesc zilnic rețelele sociale. Într-o lume în care tehnologia și ecranele ocupă tot mai mult spațiu în viața copiilor și adolescenților, părinții sunt provocați să găsească echilibrul perfect între beneficiile digitale și riscurile asociate.

Aproximativ 70% dintre copiii de 10 ani dețin deja un smartphone, deschizând poarta către un univers digital nelimitat

69% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 9 și 22 de ani petrec peste 3 ore pe zi pe rețelele de socializare sau jucând jocuri online, chiar și în timpul săptămânii.

Maggie Dent, expert în parenting: „Distragerea digitală cauzată de dispozitive, laptopuri, ecrane și smartphone-uri fură momente prețioase de comunicare verbală cu copiii noștri”

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis ghiduri clare pentru protejarea sănătății și dezvoltării armonioase a celor mici, recomandând ca sugarii sub 1 an să nu fie expuși deloc la ecrane, iar cei cu vârste cuprinse între 2 și 4 ani să petreacă în fața acestora maxim o oră pe zi, în timp ce activitatea fizică zilnică, de minim 180 de minute, rămâne esențială pentru dezvoltarea lor motrică și cognitivă.

Recunoscută pentru expertiza sa în dezvoltarea copiilor și parentingul echilibrat, dar și ca „vocea băieților” în parenting, Maggie Dent consideră că tehnologia poate afecta copilăria: „Furăm joaca din copilărie. Le dăm copiilor ecrane pentru a-i face să tacă. Le oferim un conținut mai plictisitor, cu mai puțină autonomie și mai puțină mișcare. Și ne așteptăm la rezultate mai bune? Copiii încă au nevoie de o copilărie cu pământ, noroi, bălți, copaci și bețe”.

Maggie Dent subliniază și cât de important este rolul activ al părinților: „Cu cât copiii aud mai multe cuvinte înainte de vârsta de cinci ani, cu atât mai bine. Distragerea digitală cauzată de dispozitive, laptopuri, ecrane și smartphone-uri fură momente prețioase de comunicare verbală cu copiii noștri. Nu este vorba doar despre dezvoltarea unui vocabular bogat – impactul real se resimte la nivel social și emoțional, acolo unde pot apărea dificultăți mai târziu în viață. Un motiv important este acela că un copil care nu învață să exprime nevoile neîmplinite va deveni un adult căruia îi va fi greu să comunice eficient. Iar comunicarea deficitară poate deveni o barieră serioasă în calea unor relații autentice, bazate pe conexiune umană reală”.

În România, situația este și mai îngrijorătoare, 50% dintre părinți declarând că le-au oferit copiilor primul lor telefon când aveau între 5 și 8 ani, iar mai mult de o treime, când aveau între 9 și 12 ani .

În contextul debutului vacanței școlare, ParentED Fest recomandă părinților ca, în loc să ofere acces necontrolat la tehnologie, să prioritizeze timpul petrecut în familie, activitățile în aer liber și comunicarea directă, pentru a sprijini sănătatea emoțională și dezvoltarea armonioasă a celor mici.

Maggie Dent va veni la București în intervalul 4-5 octombrie, pentru a susține o conferință în cadrul ParentEd Fest 2025.

Cel mai mare eveniment de parenting din România, ParentED Fest, va avea loc pe 4-5 octombrie 2025, la București. Evenimentul, ajuns la ediția a doua, va reuni experți de talie mondială în domeniul creșterii și îngrijirii copiilor: Maggie Dent, expert recunoscut în parenting și autoare de cărți despre dezvoltarea echilibrată a copiilor; Dr. Laura Markham, psiholog și autor de bestselleruri despre parentingul bazat pe conexiune; Dr. Shefali, psiholog clinician de talie internațională, care se întoarce la ParentED Fest pentru a doua oară, după succesul înregistrat la ediția de anul trecut; Dr. Gordon Neufeld, psiholog specializat în dezvoltarea copilului și pionier în domeniul atașamentului; Tamara Neufeld Strijack, terapeut și autor și Dr. Daniel Siegel, neuropsihiatru de renume mondial și pionier în integrarea neuroștiinței cu psihologia.

ParentED Fest 2025 este susținut de Lidl Romania – Strategic Partner, Sanador – Healthcare Partner, Fundatia Kids Hero – Empowerment Partner, precum și de ThedaMar, Catena, Raiffeisen Bank, Activ, English Kids Academy, Maison Dadoo, Aquatique.

Innovation Partners: Fundația Alfa, Fundația Bog’Art.

Parteneri media: Zyx Books, Pagina de Psihologie, Psychologies, Ringier Romania, Părinți și Pitici, Adevărul de Weekend, Mommy Hai.

Evenimentul se desfășoară cu sprijinul: Matca Social Club, Destiny Park, International British School of Bucharest, CyberJump, Genesis College, KinetoBebe, American International School of Bucharest, Liceul Teoretic Luca, Museum of Senses, Muzeul Fotbalului, Basme cu Cai, Ograda Bunicilor, Acvatic Bebe Club, Edenland Park, Bob Coffee Lab, Dino Park, Tzitzi – Poc, Mamaz, Curtea Veche Publishing, Editura Trei, Editura Univers, Editura Herald, Editura For You, Kiddo Play Academy și Adeomed.

Biletele sunt puse în vânzare pe https://parentedfest.ro/ și în rețeaua IaBilet.ro.

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/05/how-s-life-for-children-in-the-digital-age_c4a22655/0854b900-en.pdf

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-explains/jrc-explains-why-are-children-and-adolescents-vulnerable-social-media_en

https://services.google.com/fh/files/misc/eu_family_safety_survey_november_2024.pdf

Articol susținut de ParentED Fest