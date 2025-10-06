9 ani de investiții Lidl în educație de calitate și echitabilă: Știi că merită

320.000 de copii și cadre didactice și-au găsit un viitor în școlile din România, cu ajutorul a 93,5 milioane de lei donate de Lidl România către sistemul de educație.

Ca parte din strategia Lidl de a fi alături de oameni zi de zi și de a aduce valoare adaugată în comunități și în familii prin acțiunile sale, de Ziua Educației, Lidl România își reconfirmă angajamentul de a sprijini educația și viitorul școlii românești. În ultimii 9 ani, Lidl a donat peste 93,5 de milioane de lei în proiecte educaționale desfășurate pe tot parcursul școlar – de la creșă și grădiniță, până la liceu și programe de pregătire pentru profesori. Alături de 12 ONG-uri partenere, Lidl a oferit un sprijin direct pentru mai bine de 320.000 de copii și cadre didactice, iar impactul acestor programe a ajuns la peste 2 milioane de beneficiari indirecți – elevi, profesori și părinți – confirmând astfel că viitorul unei țări începe în școală.

Prin susținerea educației de calitate și echitabilă, Lidl prețuiește ceea ce contează în viață și oferă posibilitatea de a transforma visurile în realitate.

Într-o perioadă în care educația rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru România, investițiile constante sunt esențiale pentru a reduce decalajele și a oferi șanse egale tuturor copiilor, indiferent de mediul din care provin. De aceea, Lidl România privește educația în ansamblu, sprijinind inițiative pe întregul parcurs educațional – de la primii pași în creșe și grădinițe, până la formarea adolescenților și pregătirea profesorilor care îi îndrumă.

„Susținerea educației nu este doar un proiect de responsabilitate socială, ci parte din felul în care ne respectăm promisiunea „Știi că merită.”, prin asumarea unor angajamente ce țin de bunăstarea oamenilor, dar și de posibilitatea de a-ți transforma visurile în realitate. Prin intermediul programelor pe care le susținem, am văzut oameni care și-au redescoperit vocația și acum predau în școli, așa cum am văzut elevi care, datorită sprijinului oferit de ONG-urile pe care le susținem, au avut curajul să creadă în viitorul lor profesional. Aceste povești ne confirmă că investițiile noastre au un impact major și știm că merită să fim, în fiecare an, alături de educație.

Le mulțumim tuturor partenerilor din societatea civilă care se implică zi de zi și clienților care au ales să doneze pentru astfel de cauze în campaniile desfășurate la casele de marcat.”, a declarat Maria Mihai, Head of Corporate Affairs Lidl România.

Investiții în educația timpurie în creșele și grădinițele din România

Primii pași în viață sunt decisivi pentru viitorul unui copil, de aceea Lidl România a investit constant în proiecte de educație timpurie. Împreună cu Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, compania a sprijinit introducerea unor resurse moderne în creșe și grădinițe, oferind copiilor un start mai bun în procesul de învățare. Totodată, în parteneriat cu Asociația Playouth, Lidl susține inițiativa „Banca de Jucării”, un proiect caritabil prin care clienții pot dona jocuri, cărți și jucării (noi sau folosite, dar în stare bună) pentru a aduce bucurie copiilor din medii defavorizate.

Sprijin pentru elevii din ciclul primar și gimnazial

În ciclurile primar și gimnazial, Lidl România a sprijinit proiecte care le oferă copiilor din comunități vulnerabile șansa de a rămâne aproape de școală și de a-și construi un viitor mai bun. Prin programul „Pâine și Mâine” al World Vision România, elevii din comunități vulnerabile primesc zilnic mese calde și sprijin la teme, pentru a putea continua parcursul educațional. Alături de Federația Fundațiilor Comunitare, Lidl a contribuit la derularea a 125 de proiecte educaționale în școlile din România, în timp ce prin colaborarea cu Asociația Zi de Bine, copiii din medii defavorizate au avut acces la experiențe inovatoare – de la laboratoare de chimie și robotică, la tabere antibullying. Împreună, aceste inițiative reduc abandonul școlar și le redau copiilor încrederea că își pot continua studiile și visurile, indiferent de provocările pe care le întâmpină. În același timp, Lidl sprijină proiectul educațional „Eroii Alimentelor” al Asociației Albastru pentru Umanitate, care are ca scop principal educarea copiilor în privința importanței alimentației sănătoase și combaterii risipei alimentare.

Noi orizonturi pentru liceenii din România

La vârsta la care își conturează viitorul, liceenii au nevoie de repere și de sprijin pentru a-și descoperi vocația. Împreună cu Fundația Leaders și Fundația Noi Orizonturi, Lidl România a susținut programe care îi ajută pe adolescenți să își exploreze pasiunile, să participe la ateliere de orientare profesională și să își exerseze abilitățile de leadership. Prin aceste inițiative, tinerii din întreaga țară, inclusiv din mediul rural, au avut ocazia să își descopere potențialul și să capete încredere în propriul drum profesional.

Investiții în profesorii care inspiră

La baza unei educații de calitate stau profesorii care reușesc să inspire. De aceea, Lidl România a ales să investească direct în formarea lor: din 2017 și până astăzi, aproape 37.000 de cadre didactice au fost sprijinite prin programele dezvoltate alături de Teach for Romania, Asociația pentru Valori în Educație și Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională.

Unul dintre cele mai recente demersuri prin care Lidl România a sprijinit formarea cadrelor didactice a fost campania desfășurată la începutul anului școlar împreună cu Teach for Romania, în urma căreia Lidl România a donat 3,25 milioane de lei. Suma va fi investită direct în pregătirea profesorilor ce predau în comunități vulnerabile și, implicit, în șansele copiilor de a avea acces la o educație de calitate.

