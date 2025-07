Numit judecător pentru 9 ani la Curtea Constituţională după o audiere de 20 de minute. „Mă aşteptam să avem o dezbatere juridică intensă”

Csaba Asztalos a spus că este „dezamăgit” că audierea sa în Camera Deputaţilor a durat doar 20 de minute, înainte ca acesta să fie trimis de Parlament pentru următorii 9 ani în funcţie de judecător la Curtea Constituţională. „Vă spun sincer că am avut un sentiment de frustrare”, a spus viitorul judecător la podcastul HotSpot de la HotNews.

După aproape două decenii în care a condus Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Csaba Asztalos va începe duminică, 13 iulie, un mandat de 9 ani de judecător constituţional, după ce a fost votat de Camera Deputaţilor, la propunerea UDMR şi cu susţinerea coaliţiei de guvernare.

Pe 25 iunie, înainte de a fi votat de deputaţi, viitorul judecător la CCR a fost audiat în comisia juridică a Camerei deputaţilor, pentru un aviz consultativ, dar obligatoriu. Audierile au fost programate pentru ora 10:00, iar plenul Camerei – pentru ora 12:00.

În cele două ore, comisia a audiat trei candidaţi: Csaba Asztalos, Lăcrămioara Axinte, fostă judecătoare și vicepreședintă a Tribunalului Botoșani (propusă de AUR) şi deputata SOS Verginia Vedinaș (fostă senatoare PRM). Astfel, audierea lui Csaba Asztalos a durat 20 de minute, după care el a primit 195 de voturi „pentru” și 73 „contra” în plenul

20 de minute sunt „de ajuns?”, a fost întrebarea reporterului, în dialogul de la HotSpot.

„Nu. Vă spun sincer că am avut un sentiment de frustrare. Am fost foarte dezamăgit pentru că m-am pregătit foarte mult pentru această audiere şi am crezut că vom dezbate aspecte mult mai în profunzime. Mă aşteptam să avem o dezbatere juridică intensă”, a răspuns viitorul judecător CCR.

„Eu aş fi fost foarte onorat să am o audiere în care să discutăm probleme juridice. Cum văd acest domeniu sau cum gândesc pe anumite probleme”, a mai spus Csaba Asztalos, cu toate că a menţionat că profilul său public, de preşedinte al CNCD timp de 20 de ani, le-ar fi permis oamenilor să afle cum gândeşte.

Ar trebui schimbată procedura de selecţie a judecătorilor CCR?

Csaba Astztalos susţine că nu este o problemă cu procedura de selecţie în sens formal şi că nu susţine ideea ca insistuţia să fie compusă doar din magistraţi de profesie, adică din judecători. El a dat exemplul instituţiei corespondente din SUA: „Acolo, Curtea Supremă are această atribuţie (a Curţii Constituţionale, n.r.), iar judecătorii de acolo sunt nominalizaţi de către preşedintele statului. Preşedintele SUA e om politic – nu a câştigat un concurs de frumuseţe, ci o competiţie politică. Mai mult, este şi membru al unui partid. Dar acolo, cei nominalizaţi au un profil public: se ştie ce-au făcut în ultimii 20 de ani, cum gândesc în chestiunea avortului, a migraţiei, a rasismului. Totuşi, audierea acolo durează 4-5 ore!”.

A cerut „echilibru”

La audieri, Csaba Asztalos a spus: „Eu cred într-o Curte Constituțională echilibrată, cred într-o Curte dinamică, care interpretează Constituția în funcție de evoluția societății din punct de vedere economic, politic”. De altfel, la finalul lunii mai, înainte de a face propria numire la CCR, şi preşedintele Nicuşor Dan a spus: „Cred că Curtea Constituţională trebuie să fie mai echilibrată”.

L-am întrebat pe viitorul judecător ce înseamnă, pentru el, o Curte „echilibrată” şi care sunt dezechilibrele care ar trebui corectate. „Eu am vorbit din perspectiva experienţei de a conduce CNCD, unde nu am lăsat ca instituţia şi legislaţia anti-discriminare să devină un instrument politic. Am avut acel echilibru, în care am avut o interpretare corectă a legislaţiei anti-discriminare şi nu am avut derapaje. Cred în acest aspect al echilibrului. […] În anumite moment, la CNCD, asta a însemnat să refuzi presiuni politice”, a spus Csaba Asztalos.

Cine este Csaba Asztalos

Csaba Asztalos este membru CNCD de la înființarea instituției, din 2002.

În 2005 a fost ales prima data președinte al CNCD, funcție ocupata până în 2009. În perioada ianuarie-aprilie 2010, a fost consilier al lui Marko Bela pe problematică prevenirii și combaterii discriminării, pe cand liderul UDMR era vice prim-ministru. În aprilie 2010, Csaba Asztalos a fost ales din nou în funcția de președinte al CNCD, funcție pe care o exercită până în prezent.

Este licențiat în științe juridice – în 1997 a absolvit Facultatea de Drept a Universității din Oradea, in 2004 a urmat un program post-universitar in Advanced Security Studies in Germania la Centrul European pentru Studii de Securitate „George C. Marshall”, in 2003 a urmat cursul „Young Leaders Project on Current Social, Political, and Economic Issues” la Departamentul de Stat al SUA, în același an a urmat „Studii despre Holocaust pentru politicienii români” la Școala Internațională pentru studierea Holocaustului Yad Vashem din Ierusalim, in 2006 a absolvit Colegiul Național de Apărare, precum și Academia Națională de Informații – Colegiul Superior de Siguranță Națională.

Este doctor în drept al Universității din București și are un master în analiza informațiilor la Facultatea de Sociologie a universității.