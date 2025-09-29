Este sau nu Putin bolnav? Cancerul, zvonurile, parada: toate misterele din jurul sănătății președintelui rus

Pe scena paradei militare din 3 septembrie de la Beijing a fost expusă cea mai bună tehnologie militară. În afara scenei, însă, sau mai degrabă în afara camerelor de luat vederi, tehnologiile aflate în centrul discuției dintre Xi Jinping și invitatul de onoare Vladimir Putin au fost cu totul diferite, scrie presa italiană.

Xi Jinping și Nemurirea

Cei doi lideri au discutat ca doi vechi prieteni despre un subiect de care liderul rus pare să fie profund preocupat: „Odată cu dezvoltarea biotehnologiei, oamenii vor putea trăi din ce în ce mai mult, atingând chiar nemurirea”, i-a spus el lui Xi. „Conform previziunilor, în acest secol va exista posibilitatea de a trăi până la 150 de ani”.

La șaptezeci de ani, a adăugat Putin, în această eră ești încă un copil. El, care are 72 de ani și fața permanent umflată, chiar speră asta; în timp ce de ani de zile, ca în cazul oricărui dictator, detractorii săi au sperat contrariul. Între timp, în legătură cu sănătatea sa precară circulă o mulţime de bârfe, speculații și teorii ale conspirației.

Sâmbătă, Corriere a publicat o mărturie a lui Massimo D’Alema, care, aflându-se şi el la parada de la Beijing, a spus că l-a văzut pe liderul rus „foarte obosit, aşa cum era Berlusconi în ultima perioadă”, mergând susținut de două persoane. Dar de ce ar fi suferit?

Cea mai detaliată dintre ipoteze a apărut în 2022. Publicația media independentă Proekt, deja clasificată de Kremlin drept „agent străin”, a relatat că în documentele de călătorie ale avioanelor lui Putin figurau întotdeauna la bord un oncolog și doi specialiști ORL. Treizeci și cinci de vizite numai în 2017; douăzeci și cinci în următorii patru ani. „Diagnosticul” improvizat, bazat pe combinația de specialiști, a fost cel de cancer tiroidian.

Ipoteză confirmată şi de o anchetă Newsweek, care vorbea despre o operație de îndepărtare a unei tumori aflate deja în stadiu avansat, care ar fi avut loc în aprilie 2022. O informaţie dezminţită oficial de ministrul de externe, Serghei Lavrov.

Predicțiile lui Zelenski

După această investigație, majoritatea sunt doar indicii. În martie 2025, Volodimir Zelenski a anunțat brusc: „Putin va muri în curând, iar acest război se va termina”. Anterior, spusese că „nimeni nu știa unde se află” și că în filmările în care apare ţarul poate exista un înlocuitor. În plus, rețelele de socializare sunt pline de astfel de indicii, unde fiecare mișcare a liderului este analizată din perspectiva sănătății.

Problemele de vedere

Putin spune că refuză să poarte ochelari pentru că „îi provoacă greață”. Însă o înregistrare video cu el din ianuarie, în care citea un discurs despre război, a stârnit controverse din cauza dimensiunii enorme a caracterelor vizibile pe hârtie.

Zvonurile despre Boala Parkinson

Pe X, după o înregistrare video cu el din noiembrie 2024, în care părea că se chinuie să-și țină mâinile nemișcate, consilierul ucrainean de securitate Anton Gerașenko s-a întrebat dacă nu cumva ascunde un tremur; Putin nu apăruse în public de două săptămâni, iar o declarație oficială din octombrie vorbea despre „controale medicale de rutină” care nu au relevat „nicio problemă”.

Așa par să creadă de altfel agențiile de informații din întreaga lume: după fiecare „știre” despre presupusele sale probleme de sănătate, există interviuri cu experți care minimalizează semnificativ fiecare indiciu. După „scoop-ul” privind cancerul său, un articol din New York Times bazat pe surse din serviciile secrete l-a descris pe Putin ca fiind „mai sănătos decât mulți dintre noi”.

(Material realizat cu sprijinul Rador Radio Romania)