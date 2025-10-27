„A avut o perioadă mai proastă, dar îmi place Elon și cred că o să-mi placă mereu”. Trump spune că a reluat legătura cu Musk după luni de atacuri și amenințări politice

Președintele american Donald Trump a declarat luni, în fața jurnaliștilor, că a reluat legătura cu Elon Musk, precizând că cei doi au vorbit „din când în când” după ce au stat împreună la înmormântarea activistului conservator Charlie Kirk, luna trecută, în Arizona, și că relația lor este „bună”, potrivit Politico.

„Întotdeauna mi-a plăcut Elon”, a spus Trump, răspunzând unei întrebări adresate de Politico la bordul Air Force One, în drum spre Japonia. „A avut o perioadă mai proastă. A avut un moment dificil. Dar îmi place Elon, și cred că o să-mi placă mereu.”

Declarațiile marchează cel mai recent semn al unei apropieri între cei doi, după o vară marcată de dispute și atacuri publice.

Trump și Musk s-au ciocnit în repetate rânduri, schimbând insulte personale și amenințări politice, după ce miliardarul din domeniul tehnologiei, proprietar al platformei X, a spus că ar putea susține candidați care să concureze împotriva republicanilor și chiar să formeze un nou partid politic, numit „America Party”.

La acel moment, Trump l-a avertizat pe Musk că s-ar putea confrunta cu „consecințe foarte grave” dacă își va duce planul până la capăt și chiar a sugerat că ar putea folosi împotriva lui Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, pe care Musk îl condusese în primele sale luni de funcționare.

Trump a promulgat, la începutul lunii iulie, de Ziua Națională a SUA, legea privind reducerea impozitelor și cheltuielile publice, pe care Musk a criticat-o vehement.

Musk, care a devenit cel mai bogat om din lume datorită companiei sale de automobile Tesla și firmei sale de sateliți SpaceX, a cheltuit sute de milioane pentru realegerea lui Trump și a condus Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE) de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui, cu scopul de a reduce cheltuielile publice.

De atunci, cei doi s-au certat spectaculos din cauza dezacordurilor dintre ei pe tema proiectului bugetar „mare și frumos” al lui Trump.

Trump nu exclude cel de-al treilea mandat

Relația reluată dintre Trump și Musk ar putea avea consecințe politice și financiare semnificative în perspectiva alegerilor din 2026 și 2028. În calitate de proprietar al platformei X, Musk rămâne una dintre cele mai influente voci din media conservatoare, având potențialul de a influența competițiile electorale prin donații substanțiale.

Donald Trump s-a pronunțat luni cu privire la persoanele care au șanse să conducă Partidul Republican după ce el va părăsi funcția de președintele, indicându-i pe șeful diplomației americane și pe vicepreședintele său drept principalii candidați pentru nominalizarea la alegerile prezidențiale de peste trei ani.

Dar, încă o dată, liderul de la Casa Albă a lăsat ușa deschisă pentru el însuși.

Vorbind cu reporterii la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, în drum spre Japonia, Trump a răspuns la sugestiile potrivit cărora ar trebui să candideze pentru un al treilea mandat – ceea ce nu este constituțional -, o idee lansată recent de fostul strateg al Casei Albe, Steve Bannon.

„Mi-ar plăcea să o fac – am cele mai bune rezultate din istorie”, a spus Trump când a fost întrebat despre comentariile lui Bannon.

Trump a adăugat totuși că „nu s-a gândit cu adevărat” să candideze din nou. „Avem niște oameni foarte buni”, a spus el.