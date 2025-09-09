A doua zi a „protestelor Gen Z” din Nepal, după bilanțul tragic de luni / Guvernul a ridicat interdicția privind rețelele sociale, dar a închis magazinele și școlile

Manifestanții anticorupție din Nepal au sfidat marți starea de urgență declarată pe termen nelimitat, organizând demonstrații și strigând sloganuri împotriva prim-ministrului K.P. Sharma Oli, la o zi după ce 19 persoane au murit în urma protestelor violente declanșate de o interdicție privind rețelele sociale, transmite Reuters.

Guvernul Oli a ridicat interdicția privind rețelele de socializare după ce protestele au devenit violente, ducând la moartea a cel puțin 19 persoane și rănirea a peste 100, după ce poliția a tras luni cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc asupra protestatarilor care încercau să ia cu asalt parlamentul.

Cu toate acestea, furia împotriva guvernului nu a dat semne că s-ar diminua marți, când protestatarii s-au adunat în fața parlamentului și în alte locuri din capitala Kathmandu, sfidând interdicțiile stării de urgență pe termen nelimitat impuse de autorități.

Potrivit decretului școlile și magazinele sunt închise, iar adunările sunt interzise pe termen nelimitat în Kathmandu.

Demonstrațiile Gen Z continuă

Protestatarul Manjita Manandhar a declarat că tinerii din generația Z participă la proteste pașnice la Maitighar Mandala, lângă biroul prim-ministrului.

Un martor Reuters a spus că protestatarii furioși au ars anvelope în diferite puncte de-a lungul șoselei de centură din jurul Kathmandu.

Organizatorii protestelor, care s-au răspândit în alte orașe din țara himalayană, le-au numit „demonstrațiile Generației Z”, motivate de frustrarea generalizată a tinerilor față de lipsa de acțiune percepută a guvernului în combaterea corupției și creșterea oportunităților economice.

Oli, în vârstă de 73 de ani, a depus jurământul pentru al patrulea mandat în iulie anul trecut, fiind cel de-al 14-lea prim-ministru al țării de la abolirea monarhiei în 2008. Doi dintre colegii săi de cabinet au demisionat luni seară, declarând că nu doresc să continue din motive morale.

Guvernul a impus săptămâna trecută o interdicție privind rețelele de socializare, blocând accesul la mai multe platforme de socializare, inclusiv Facebook, după ce a susținut că aceste platforme nu au reușit să se înregistreze la guvern.

„Am retras blocarea rețelelor de socializare. Acestea funcționează acum”, a declarat purtătorul de cuvânt al cabinetului și ministrul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Prithvi Subba Gurung.

Toate aplicațiile erau disponibile în Nepal marți dimineață, potrivit verificărilor Reuters.

Interdicția pe termen nelimitat în zona orașului Kathmandu este menită să oprească orice alte proteste.