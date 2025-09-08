VIDEO Revoltă a tinerilor din Nepal, soldată cu cel puțin 14 morți și zeci de răniți: „Opriți corupția, nu rețelele sociale”

Poliția nepaleză a tras cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a dispersa tinerii care au încercat să pătrundă în parlament: Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Cel puțin 14 oameni au murit în Nepal, după ce au izbucnit proteste ale tinerilor contra opririi accesului la rețelele de socializare și a presupusei corupții a guvernului. Poliția nepaleză a tras cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a dispersa tinerii care au încercat să pătrundă în parlament, potrivit Reuters.

Nepalul a blocat accesul la mai multe platforme de socializare, inclusiv Facebook, săptămâna trecută, după ce acestea nu s-au înregistrat la autorități pentru măsuri despre care guvernul a spus că sunt pentru combaterea folosirii abuzive.

Guvernul a afirmat că utilizatori de social media cu identități false au răspândit discursuri de ură și știri false și au comis fraude și alte infracțiuni prin intermediul unor platforme sociale.

Autoritățile au impus o stare de urgență în jurul clădirii parlamentului după ce mii de protestatari au încercat luni să intre în legislativ, spărgând baricada poliției.

💥 NEPAL



Looks like Bangladesh type Modus operandi: Youth protesting against the govt on roads, entering Parliament & creating chaos.



01 protester died, several injured.#BreakingNews‌ #Nepalprotest #chaos pic.twitter.com/IoyBq9V6bL — Mritunjay Kumar (@Mritunjayrocks) September 8, 2025

Cel puțin 14 oameni au murit, iar zeci au fost răniți, a transmis televiziunea de stat Nepal Television.

Mai mulți protestatari au fost răniți și duși la un spital din apropiere, a spus un martor Reuters, care a povestit și că un grup de protestatari a oprit un vehicul de securitate care se îndrepta spre parlament și o ambulanță a fost incendiată.

Ekram Giri, purtător de cuvânt al parlamentului nepalez, a declarat că unii protestatari au pătruns în incinta parlamentului, dar nu au ajuns la clădirea principală. Aceștia au fost alungați de poliție și s-au adunat pe strada din fața clădirii, a spus el.

„Am impus o stare de urgență care va rămâne în vigoare până la ora 22:00, ora locală, pentru a controla situația după ce protestatarii au început să devină violenți”, a declarat pentru Reuters Muktiram Rijal, purtătorul de cuvânt al biroului districtual din Kathmandu.

Poliția a primit ordin să folosească tunuri de apă, bastoane și gloanțe de cauciuc pentru a controla mulțimea, a spus Rijal.

Starea de urgență a fost extinsă la zona Singha Durbar din Kathmandu, care include biroul primului ministru, precum și alte ministere, reședința primului ministru și casa președintelui, a spus Rijal.

Proteste și în alte orașe

Poliția a declarat că proteste similare au fost organizate și în Biratnagar și Bharatpur, în câmpia sudică, și în Pokhara, poarta de acces către al zecelea cel mai înalt munte din lume, Muntele Annapurna, în vestul Nepalului.

Luni dimineață, mii de tineri, inclusiv studenți, mulți dintre ei îmbrăcați în uniforme școlare sau universitare, au fost opriți de poliție să mărșăluiască spre clădirea parlamentului din capitala Kathmandu, unde demonstrațiile sunt interzise.

Protestatarii au purtat steagul național și pancarte cu sloganuri precum „Opriți corupția, nu rețelele sociale”, „Dez-interziceți rețelele sociale” și „Tinerii împotriva corupției”, în timp ce mărșăluiau prin Kathmandu.

Imaginile televizate au arătat că unii protestatari aruncau cu obiecte în polițiști, care erau îmbrăcați în echipament anti-revoltă și se adunaseră într-un singur loc, în timp ce fumul de la grenadele cu gaz lacrimogen umplea strada. Protestatarii au împins și baricadele poliției și le-au dărâmat.

Mulți oameni din această țară din Himalaya consideră că corupția este generalizată, iar guvernul prim-ministrului K.P. Sharma Oli a fost criticat de oponenți pentru că nu și-a respectat promisiunile.

Aproximativ 90% din cei 30 de milioane de locuitori ai Nepalului utilizează internetul.