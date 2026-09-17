A fost anunțată data la care „Fjord” va intra în cinematografele din România / Filmul lui Cristian Mungiu este propunerea României la Premiile Oscar

„Fjord”, filmul cu care Cristian Mungiu a câştigat cel de-al doilea Palme d’Or din cariera sa şi care este desemnat propunerea României pentru Premiile Oscar, va avea premiera naţională în 15 ianuarie 2027.

Până la premiera din ianuarie, „Fjord” va mai putea fi văzut în România într-o proiecţie specială organizată la nivel naţional în cadrul Festivalului Les Films de Cannes à Bucarest, pe 24 octombrie, de la ora 18:00. Filmul va fi proiectat simultan în toate sălile de cinematograf din Bucureşti şi din ţară, conform News.ro.

În Capitală, festivalul – care va avea loc între 23 octombrie şi 1 noiembrie – va organiza şi o proiecţie de gală la Ateneul Român. Biletele pentru această proiecţie specială simultană se vor pune în vânzare începând cu 1 octombrie.

Mungiu: „Mai multe publicaţii prestigioase ne-au inclus pe lista filmelor favorite la Oscar”

„Fjord” va avea premiera în Statele Unite în 9 octombrie, iar la premiile Academiei Americane de Film se află în competiţie în secţiunile Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun scenariu original, Cea mai bună imagine, Cel mai bun actor în rol principal, Cea mai bună actriţă în rol principal, Cea mai bună actriţă în rol secundar, Cele mai bune decoruri, Cele mai bune costume, Cel mai bun set-dressing, Cel mai bun montaj şi Cea mai bună distribuţie (Best Casting).

„Mă bucur că Fjord a început bine în America şi că în acest moment mai multe publicaţii prestigioase ne-au inclus pe lista filmelor favorite pentru premiile Oscar la mai multe categorii. Este o oportunitate pe care cinematografia română nu a mai avut-o până acum, date fiind costurile campaniei de promovare în Statele Unite.

Primesc foarte multe încurajări de la compatrioţi din România, dar şi din alte ţări care îşi doresc un Oscar pentru România şi îi asigur că cel mai mare sprijin pe care ni-l pot da este să meargă să vadă filmul când va ieşi în cinematografe în ţările lor”, a spus Cristian Mungiu.

În ce țări a ajuns până acum „Fjord”

„Fjord” a fost achiziţionat pentru distribuţie în reţelele de cinematografe din aproximativ 100 de ţări. Prima premieră naţională a avut loc pe 19 august în Franţa, unde filmul a depăşit deja 500.000 de spectatori. În Norvegia, ţara unde se petrece acţiunea filmului, distribuţia a început pe 4 septembrie, iar filmul a adunat deja peste 30.000 de spectatori în cinematografe.

În America de Nord, campania pentru Oscar a început cu prezentarea filmului la prestigioasele festivaluri de la Telluride si Toronto, unde a rulat de fiecare dată cu toate proiecţiile sold out şi va continua cu prezenţa la festivalul de film de la New York. Alături de regizorul Cristian Mungiu, la Toronto a fost şi actorul Sebastian Stan, interpretul rolului principal masculin din Fjord. Sebastian Stan va fi prezent şi la New York pentru campania de promovare a filmului.

Filmul a fost inclus până acum în selecţia a peste 50 de festivaluri internaţionale, iar în această toamnă vor urma, printre altele, BFI London Film Festival, Festivalul Internaţional de Film de la San Sebastián, Festivalul Internaţional de Film de la Busan şi Festivalul de Film de la Roma. Până la începutul sezonului premiilor din Statele Unite din luna decembrie, Fjord va avea premiera cinematografică în peste 40 de ţări.

Nominalizarea României la Premiile Oscar

„Fjord”, noul film scris și regizat de Cristian Mungiu, va fi propunerea României pentru Premiile Oscar din 2027, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”.

Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2027 va fi anunţată de Academia Americană de Film pe 15 decembrie 2026, iar selecția finală pe 21 ianuarie 2027. Cea de-a 99-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată să aibă loc pe 14 martie 2027, la Los Angeles.

Actorul de origine română Sebastian Stan, nominalizat la Oscar anul trecut grație interpretării din „The Apprentice”, joacă în noul film al lui Cristian Mungiu rolul lui Mihai Gheorgiu, un inginer chel, care s-a mutat în Norvegia alături de soția sa și de cei cinci copii ai lor.

Actrița norvegiană Renate Reinsve, nominalizată la Premiul Oscar chiar anul acesta pentru interpretarea din filmul „Sentimental Value”, o joacă pe Lisbet, soția lui Mihai. Filmul inspirat din cazul familiei Bodnariu analizează ce se întâmplă când mentalitățile unor părinți care aplică inclusiv corecții fizice copiilor se lovesc de realitatea noii societăți care i-a primit.