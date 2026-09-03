E oficial: Filmul „Fjord” va fi nominalizarea României la Premiile Oscar. Cum a fost luată decizia

„Fjord”, noul film scris și regizat de Cristian Mungiu, va fi propunerea României pentru Premiile Oscar din 2027, la categoria “Cel mai bun lungmetraj internațional”, anunță Centrul Național al Cinematografiei (CNC) într-un comunicat.

CNC precizează că decizia a fost luată în unanimitate de comisia de selecție.

Actorul de origine română Sebastian Stan, nominalizat la Oscar anul trecut grație interpretării din „The Apprentice”, joacă în noul film al lui Cristian Mungiu rolul lui Mihai Gheorgiu, un inginer chel, care s-a mutat în Norvegia alături de soția sa și cei cinci copii ai lor.

Actrița norvegiană Renate Reinsve, nominalizată la Premiul Oscar chiar anul acesta pentru interpretarea din filmul „Sentimental Value”, o joacă pe Lisbet, soția lui Mihai. Filmul inspirat din cazul familiei Bodnariu analizează ce se întâmplă când mentalitățile unor părinți care aplică inclusiv corecții fizice copiilor se lovesc de realitatea noii societăți care i-a primit.

Filmul a avut premiera în Competiția Oficială a Festivalului de la Cannes, unde a câștigat premiul Palme d’Or pentru Cel mai bun film, Premiul FIPRESCI, Premiul juriului ecumenic, Prix de la Citoyenneté și Premiul François Chalais.

„Fjord” va avea premiera generală în cinematografele din România înainte de finalul anului

Filmul a fost lansat pe 19 august 2026 în cinematografele din Franța și urmează să fie lansat la iarnă în cinematografele din țara noastră. În luna iunie, „Fjord” a avut parte de o avanpremieră de o zi în sălile de cinema din România, Cristian Mungiu afirmând după triumful de la Cannes că și-a dorit ca românii să îl poată vedea înainte de premiera generală.

Noul său lungmetraj era deja calificat la preselecția Premiilor Oscar datorită unei noi reguli introduse recent de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului. Pe lângă înscrierea unui film ca parte a selecției oficiale a unei țări sau regiuni, un film în altă limbă decât engleza poate fi acum înscris în competiție dacă a câștigat premiul pentru cel mai bun film la un festival de film important.

Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2027 va fi anunţată de Academia Americană de Film pe 15 decembrie 2026, iar selecția finală pe 21 ianuarie 2027. Cea de-a 99-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată să aibă loc pe 14 martie 2027, la Los Angeles.

Statuete pentru Premiile Oscar, Foto: Richard Levine / Alamy / Profimedia Images

Noul film al lui Cristian Mungiu, un favorit timpuriu la Premiile Oscar din 2027

Revista Variety a inclus „Fjord” chiar zilele trecute pe lista sa a favoriților la Oscarul pentru cel mai bun film, însă acesta trebuie să treacă întâi de faza de preselecție. Deocamdată singurul film românesc care a reușit acest lucru a fost documentarul „Colectiv” al regizorului Alexander Nanau.

Acesta a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj internațional și Cel mai bun lungmetraj documentar în 2021.

„Fjord” este o co-producție România, Franța, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, produs de Mobra Films, în co-producție cu Why Not Productions, Eye Eye Pictures, Film i Väst, Filmgate Films, Garagefilm International, Snowglobe, Aamu Film Company și France 3 Cinéma. Filmul este realizat cu sprijinul Centrul Naţional al Cinematografiei și susținut de Eurimages și Programul MEDIA Europa Creativă.

Tudor Vladimir Panduru semnează imaginea, Mircea Olteanu montajul și Simona Pădurețu scenografia.