„A fost ca și cum avionul s-a rupt în două”. Mărturii despre accidentul aviatic de pe aeroportul LaGuardia din New York

Ciocnirea zborului Air Canada, duminică seară, cu o mașină de pompieri pe pista aeroportului LaGuardia din New York a ucis cei doi piloți ai avionului, a rănit alte zeci de persoane și a lăsat pasagerii și martorii în stare de șoc, relatează BBC.

„Eram literalmente la vreo 100 de metri distanță”, a spus Leo Medina, în vârstă de 23 de ani, care se afla la bordul unui alt avion de pe pistă când s-a produs accidentul.

„A fost ca și cum avionul s-ar fi rupt în jumătate”, a spus tânărul pentru BBC.

Potrivit mărturiei sale, aeronava în care se afla s-a întors ulterior la poartă a așteptat în aeroportul din New York de 12 ore, dormind pe jos, pe un „pat” improvizat din haine.

Pe lângă cei doi piloți care și-au pierdut viața, în accidentul produs duminică la ora locală 23:40, au fost rănite 41 de persoane, care au fost duse la spital, unele cu răni grave. Aeroportul LaGuardia a fost închis până luni după-amiază.

„Am auzit frânele, apoi o bubuitură foarte puternică”

Pasagera Rebecca Liquori, care se afla în avionul care sosea din Montreal când acesta a lovit autospeciala de pompieri, a povestit pentru publicația locală News12 Long Island că s-a auzit o „bubuitură” puternică imediat după aterizare.

„În timp ce coboram, am întâmpinat turbulențe puternice. Apoi am aterizat foarte brusc… Toată lumea a simțit-o. A fost ca și cum avionul s-a zdruncinat și l-am auzit pe pilot încercând să frâneze pentru a preveni coliziunea”, a mai spus ea.

„După am auzit frânele, câteva secunde mai târziu a fost o bubuitură foarte puternică. Toată lumea a sărit din scaune”, a adăugat ea.

Liquori a descris cum pasagerii s-au ajutat reciproc să coboare pe aripa avionului pentru a ieși.

„Sunt doar fericită că sunt în viață. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că un zbor de o oră pe care l-am făcut de nenumărate ori s-ar termina așa”, a mai spus femeia.

Cine sunt piloții morți în accidentul aviatic

Antoine Forest, în vârstă de 30 de ani, originar din Québec, a fost identificat de presa canadiană ca fiind unul dintre piloții Air Canada care au murit în coliziune.

Celălalt pilot nu a fost încă identificat.

„Erau doi tineri aflați la începutul carierei, așa că este o mare tragedie”, a declarat Bran Bedford, administratorul Administrației Federale a Aviației (FAA).

În înregistrările audio din turnul de control al traficului aerian de la LaGuardia, un angajat a fost auzit strigând: „Camionul 1, stop, stop, stop!” cu câteva secunde înainte de impact.

Autospeciala de pompieri fusese trimisă cu câteva minute înainte să intervină la un alt avion care „raportase o problemă de miros”, potrivit directoarei executive a Autorității Portuare, Kathryn Garcia.

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a descris accidentul ca fiind o „coliziune tragică” și a declarat că Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) – o agenție federală independentă – investighează cazul.