Înregistrarea care arată ce s-a întâmplat înainte de accidentul de pe aeroportul LaGuardia: „Stop, stop, stop!”

Imagine cu vehiculul galben de intervenție lovit de un avion pe LaGuardia. Foto: Ryan Murphy / AP / Profimedia

Avionul Air Canada implicat în incidentul de pe Aeroportul newyorkez LaGuardia primise verde să aterizeze pe o pistă pe care primise voie să o traverseze o autospecială de pompieri.

Ce s-a întâmplat, potrivit primelor informații:

Zborul Air Canada operat Jazz Aviation primise de la turnul de control verde să aterizeze pe pista patru (RW4).

Dar vehiculul „Truck 1 & Company” solicitase și el să traverseze RW4 și primise autorizația să o facă în punctul D.

În înregistrările turnului de control se aude conversația cu autospeciala de intervenție, inclusiv momentul când îi dă permisiunea de traversare a pistei patru. Apoi, însă, turnul încearcă să ia legătura cu „Truck 1” pentru a-i spune să oprească.

În înregistrare se aude cum operatorul spune de șapte-opt ori: „Stop, stop, stop”.

UPDATE: Analysis of tower audio and map of the airport indicates the aircraft was showing a speed of 114kts or 131mph.



JAZZ646 (yellow line) was cleared to land on Runway 4. Truck 1 & Company (green line) requested to cross RW 4 and was authorized to cross by the tower at… https://t.co/ZObElHh2s6 pic.twitter.com/TQ053wyJzv — TheIntelFrog (@TheIntelFrog) March 23, 2026

Avionul cu aproximativ 76 de persoane la bord s-a ciocnit cu mașina de pompieri în timpul aterizării pe aeroportul LaGuardia din New York, duminică noapte, într-un incident care a dus la moartea celor doi piloți și la rănirea a doi polițiști.