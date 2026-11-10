„A fost o adevărată apocalipsă”. Mărturia unei femei care a scăpat din carambolul din Bulgaria

Accidentul în lanț a avut loc marți pe ambele sensuri ale autostrăzii Trakia, care leagă capitala Sofia de orașul Plovdiv și de portul Burgas de la Marea Neagră. O martoră spune că pe șosea nu era ceață foarte densă, dar vizibilitatea era redusă.

Avocata Lyubomira Minkova din Burgas călătorea marți dimineață spre Sofia pentru un proces, când traficul de pe autostradă s-a oprit în fața ei. Ea a povestit pentru publicația bulgară 24 Chasa că vizibilitatea era mai mică de 100 de metri.

Femeia a observat mai întâi o mașină pe banda de urgență, apoi un bărbat cu vestă reflectorizantă și pasageri coborâți dintr-un autobuz care le făceau semn șoferilor să oprească.

Ea a reușit să oprească pe banda din mijloc, însă în spatele ei alte autoturisme au continuat să se ciocnească.

„Ceea ce am văzut în această dimineață pe autostrada Trakia a fost o adevărată apocalipsă. Am văzut atâta durere deodată, atâta suferință, încât mi s-a frânt inima. Un coșmar teribil! Pe ambele sensuri, totul era o grămadă de mașini – zdrobite până la refuz, una peste alta, o mașină sub un camion. O imagine ireală, oameni zdrobiți și prinși în capcană, țipete, frig, ceață”, a declarat femeia pentru sursa citată.

Ea a adăugat că nu își explică modul în care accidentul s-a produs simultan pe ambele sensuri ale autostrăzii.

„Nu am nicio explicație pentru cum s-a întâmplat acest lucru simultan în ambele sensuri, deoarece parapeții mediani nu erau avariați. Apoi am auzit de la oamenii de la fața locului că în față s-a răsturnat o cisternă și de acolo a pornit accidentul, dar nu este clar dacă așa a fost. Erau multe mașini care ardeau”, a mai spus martora.

După ce a coborât din mașină, avocata spune că a văzut un autoturism intrat sub un TIR, din care se auzeau strigăte de ajutor, fără ca oamenii de acolo să îi poată scoate pe cei blocați. Mai departe, în șanț, a observat o dubă galbenă în care călătoreau mai mulți tineri plecați la muncă.

Bilanțul provizoriu al tragediei indică cel puțin 10 morți și 27 de răniți, potrivit agenției de presă BTA. În carambolul produs pe ambele sensuri ale autostrăzii au fost implicate aproximativ 50 de mașini și camioane.