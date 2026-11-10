Carambol pe o autostradă din Bulgaria: 50 de mașini implicate și cel puțin zece morți, anunță autoritățile

Cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața marți într-un accident rutier în care au fost implicate zeci de vehicule pe ambele sensuri ale unui tronson de autostradă acoperit de ceață din sud-estul Bulgariei, a declarat un oficial local, citat de agenția de știri BTA, preluată de Reuters.

Poliția, pompierii și echipajele de ambulanță s-au deplasat de urgență la fața locului, unde imaginile difuzate de presa locală arătau mașini și camioane îngrămădite pe ambele părți ale drumului, multe dintre ele răsturnate, zdrobite sau ieșite de pe carosabil.

Tragedy in Bulgaria. 10 people have died and over 50 were injured in a series of major crashes involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol. Dense fog caused extremely poor visibility. 😭 https://t.co/AYu4pjvqaL — една българка (@transbulgaria) November 10, 2026

Guvernatorul regional din Iambol, Georgi Chalakov, a declarat agenției de știri BTA că cel puțin 10 persoane au murit și că au fost implicate aproximativ 50 de vehicule.

Inspectorul-șef Todor Mishinev, de la Direcția Regională Iambol a Ministerului Afacerilor Interne, a declarat pentru Nova TV că unele persoane erau încă blocate în mașinile lor.

El a subliniat că operațiunile de salvare sunt prioritate, iar apoi va fi deschisă o anchetă pentru a afla cum s-a produs tragicul accident.

Aproximativ 27 de răniți au fost transportați la spitalele regionale, a relatat BTA.

Știre în curs de actualizare.