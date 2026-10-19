„A fost o onoare”. Ioana Dogioiu a demisionat din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului

Purtătoarea de cuvânt a guvernului Bolojan, Ioana Dogioiu, a demisionat din funcție postând pe Facebook documentul prin care și-a anunțat plecarea în funcție.

„Subsemnata Nadina-Ioana Dogioiu, exercitând funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, purtător de cuvânt al Guvernului, (…) Vă solicit eliberarea din funcția deținută odată cu încetarea mandatului Guvernului actual, numit conform Decretului Președintelui României nr. 747/2025, punând la dispoziție mandatul încredințat”, a scris Ioana Dogioiu în actul de demisie.

„Sunt disponibilă pentru predarea atribuțiilor în termen de 5 zile de la data eliberării din funcție”, se mai spune în documentul semnat de Dogioiu.

Textului demisiei îi este alăturat și un mesaj adresat direct lui Bolojan.

„A fost o onoare. Mulțumesc, domnule prim-ministru Ilie Bolojan!”, a scris Ioana Dogioiu.

Liberalii care au fost numiți în funcții pe linie de partid au început să-și depună demisiile, după ce Ilie Bolojan le-a cerut acest lucru, dându-le termen până la finalul acestei săptămâni.

Solicitarea este urmare a deciziei PNL de a merge în opoziție odată cu învestirea Guvernului Luca Niculescu.

Cristina Pocora și-a anunțat demisia din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului. „PNL a decis să meargă în opoziție. Mi-am depus demisia din funcția de Consilier de Stat în Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan. Este firesc să îmi asum decizia partidului din care fac parte și prin propriile fapte”, a scris ea pe Facebook.

„Astăzi mi-am depus demisia din funcția de secretar de stat în MAI. Susțin decizia PNL de a merge în opoziție”, a anunțat și Angelica Fădor.