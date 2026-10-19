Primele demisii ale demnitarilor PNL, după ce Ilie Bolojan le-a cerut să plece

Liberalii care au fost numiți în funcții pe linie de partid au început să-și depună demisiile, după ce Ilie Bolojan le-a cerut acest lucru, dându-le termen până la finalul acestei săptămâni.

Solicitarea este urmare a deciziei PNL de a merge în opoziție odată cu învestirea Guvernului Luca Niculescu.

Cristina Pocora și-a anunțat demisia din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului. „PNL a decis să meargă în opoziție. Mi-am depus demisia din funcția de Consilier de Stat în Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan. Este firesc să îmi asum decizia partidului din care fac parte și prin propriile fapte”, a scris ea pe Facebook.

„Astăzi mi-am depus demisia din funcția de secretar de stat în MAI. Susțin decizia PNL de a merge în opoziție”, a anunțat și Angelica Fădor.

Directorul IICCMER, Daniel Șandru, și-a depus și el demisia luni. „Dată fiind procedura administrativă, eliberarea din funcție, la cerere, va intra în vigoare miercuri, 21 octombrie 2026”, a precizat el.

De asemenea, secretarul de stat în Ministerul Justiției, Ioan Turc, a anunțat că va oficializa azi plecarea din funcție.

Și prefecții demisionează

Demisii s-au anunțat și la nivelul prefecturilor.

Prefectul judeţului Vrancea, Liviu Macovei, și-a depus demisia din funcţie, precizând că decizia este una „asumată şi firească“, în contextul hotărârii PNL de a intra în opoziţie.

„Am ajuns în funcţiile de subprefect şi, ulterior, de prefect datorită încrederii pe care colegii mei din PNL mi-au acordat-o“. Le mulţumesc pentru această încredere şi pentru şansa de a reprezenta judeţul Vrancea”, a explicat el, citat de Agerpres.

Adrian Picoiu, prefectul județului Constanța, a declarat și el că își va depune demisia după învestirea noului Guvern.

„Îmi voi depune demisia după trecerea guvernului și voi asigura funcționalitatea Instituției până la numirea viitorului Prefect. Pe scurt voi respecta decizia Partidului din care fac parte”, a declarat Adrian Picoiu, citat de Agerpres.

Și prefectul liberal al județului Bistrița-Năsăud, Stelian Dolha, și-a înaintat azi demisia.

„Niciun penelist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile politice”, a afirmat luni dimineață preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, liberalul Alin Tișe, într-un atac dur la adresa liderului PNL, Ilie Bolojan.

„Trebuie să demisioneze cei din conducerea incompetentă, care au adus partidul în acest dezastru”, a scris Tișe pe Facebook, după ce Bolojan a anunțat că demnitarii PNL îşi vor depune demisiile din funcții.