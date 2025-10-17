A fost semnat contractul pentru construirea Spitalului Regional din Iaşi. Construcția ar fi trebuit să înceapă inițial în 2017

Contractul pentru construirea Spitalului Regional de Urgenţă din Iaşi a fost semnat vineri, lucrările urmând să fie executate de o firmă din Turcia, în asociere cu alte companii, anunță News.ro.

Reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) şi cei ai constructorului turc, care a câştigat licitaţia în asociere cu alte firme, au semnat contractul de lucrări pentru construcţia spitalului. Valoarea lucrărilor se ridică de 1,7 miliarde de lei, fără TVA.

Costul total al proiectului se ridică la 3,23 miliarde de lei, din care contribuţia Uniunii Europene este de 362,9 milioane de lei.

Spitalul va fi ridicat în zona Moara de Vânt a municipiului Iaşi, suprafaţa construită fiind de peste 200.000 de metri pătraţi.

Unitatea medicală va avea 850 de paturi, 20 de săli pentru operaţii şi va include şase centre clinice.

Clădirea va fi dotată cu heliport şi va fi structurată pe nouă niveluri, respectiv două la subsol, parter, cinci etaje şi etaj tehnic.

Prezent, vineri, la semnarea contractului, fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a afirmat că „toate cele trei spitale regionale (Iași, Cluj și Craiova – n.red.) vor fi finalizate probabil până în 2029, cel mult 2030”.

În anul 2023, Alexandru Rafila, ministrul Sănătății la acea vreme, spunea că toate cele 3 spitale regionale – Iași, Cluj și Craiova – ar urma să fie funcționale până la finalul anului 2027.

Construcția spitalelor regionale ar fi trebuit să înceapă, inițial, în anul 2017. Guvernul de la acea vreme promisese 8 spitale regionale și un spital „gigant, după modelul AKH Viena”.