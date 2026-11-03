A început Black Friday la Trendyol: Reduceri de până la 70% la o gamă largă de produse, între 3 și 15 noiembrie

Luna reducerilor a început, iar Trendyol, marketplace online internațional de top, lansează astăzi campania sa de Black Friday 2026.

Sub conceptul „House of Epic Deals”, platforma te așteaptă cu reduceri de până la 70% la o gamă largă de produse din toate categoriile disponibile pe platformă, de la modă, frumusețe și îngrijire personală, până la produse pentru casă, electronice, jucării și articole de la supermarket.

Campania principală se desfășoară între 3 și 15 noiembrie și va fi urmată de o a doua campanie sincronizată cu Black Friday-ul internațional, între 27 noiembrie și 2 decembrie.

Oferta reunește produse de la peste 12.000 de comercianți români activi pe platformă, alături de branduri internaționale cunoscute. Printre acestea se numără Adidas, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, L’Oréal Paris, LEGO, NIVEA, Carrefour România, Philips, Tefal, Puma sau iHunt, pentru cei care vor să descopere produse din categorii diferite, într-un singur loc.

Inspirație pentru shopping, alături de Theo Rose, Gina Pistol și Smiley

Și în acest an, Theo Rose, Gina și Smiley se alătură campaniei Trendyol în rolul de ambasadori, cu selecții dedicate de produse disponibile pe platformă, alese în funcție de stilul și preferințele fiecăruia. Campania va include și o piesă muzicală interpretată de Theo Rose, care va contribui la conturarea identității „House of Epic Deals”.

În plus, campania va beneficia de o expunere semnificativă printr-o rețea de peste 9.000 de creatori de conținut locali, platforma având cea mai mare rețea de influenceri din regiune.

Mai multă flexibilitate la plata cumpărăturilor

Pe lângă reducerile disponibile în perioada Black Friday, clienții Trendyol vor avea la dispoziție, pe parcursul lunii noiembrie, mai multe opțiuni de plată. Pentru tranzacțiile eligibile, aceștia vor putea beneficia de până la 24 de rate fără dobândă prin carduri de cumpărături emise de Banca Transilvania, Garanti BBVA, UniCredit, BRD și Nexent Bank.

De asemenea, vor fi disponibile soluții de tip „cumpără acum, plătește mai târziu”, cu până la trei rate, prin Klarna și PayPo, precum și discounturi suplimentare pentru anumite plăți realizate cu carduri emise de unele dintre cele mai mari bănci din România, în condițiile ofertelor aplicabile.

Pentru o experiență de cumpărături și mai atractivă, în perioada 3-15 noiembrie, utilizatorii noi beneficiază de o reducere exclusivă de 40% și livrare gratuită la prima comandă plasată în aplicație. Reducerea de 40% se aplică pentru comenzi de minimum 50 RON, în limita unui discount maxim de 80 RON, iar transportul gratuit se aplică automat la prima achiziție a cumpărătorilor nou înregistrați, conform termenilor și condițiilor campaniei din aplicație.

Intră pe Trendyol și descoperă produsele și brandurile incluse în campania de Black Friday. Explorează ofertele din categoriile tale preferate și inspiră-te din selecțiile semnate de Theo Rose, Gina și Smiley.

Articol susținut de Trendyol