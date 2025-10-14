A întinerit cel mai bătrân palat de pe Bulevardul Elisabeta. Monumentul adăpostește Arhivele Naționale, comori de valoare inestimabilă

Palatul Arhivelor Naționale ale României este una din clădirile publice monumentale de pe Bulevardul Elisabeta. A fost restaurat și consolidat și în prezent se întrece în importanță, stil și eleganță cu Palatul Primăriei București care se află la doi pași.

În clădire au funcționat Imprimeriile Statului și Monitorul Oficial, până în anii ’50. Vreme de 120 de ani, Arhivele Statului au avut sediul la mănăstirea Mihai Vodă, un ansamblu valoros distrus de regimul Ceaușescu în anii ’80. În cele din urmă, mănăstirea, ctitoria lui Mihai Vodă, a fost translată iar clădirea Arhivelor Statului a ajuns să fie demolată.

Construită în perioada 1885-1887 de arhitectul Nicolae Cerkez, frumoasa clădire de pe Bulevardul Elisabeta a fost supraînălțată cu un etaj de arhitectul Statie Ciortan, în anul 1931.

Clădirea își va deschide porțile: pentru vizitarea arhitecturii clădirii, dar și pentru expozițiile tematice cu documente de arhivă. Într-o sală ce este dedicată evenimentelor, vor fi găzduite vernisaje, conferințe, sesiuni științifice, culturale, seminarii studențești, vizite școlare etc.

