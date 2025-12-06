A murit actorul Cary-Hiroyuki Tagawa, cunoscut pentru rolurile din seria „Mortal Kombat” și serialul „Omul din castelul înalt”

Cary-Hiroyuki Tagawa, devenit celebru datorită rolurilor sale din filme precum „Mortal Kombat” (1995), „Pearl Harbor” (2001) şi „The Last Emperor” – (1987), a încetat din viaţă la vârsta de 75 de ani, în urma unui accident vascular cerebral, au relatat vineri media americane, citând surse din familia actorului, transmite agenţia DPA.

Născut la Tokyo în 1950, Tagawa a crescut în principal în Statele Unite şi a început să joace pe scenă când era încă la şcoală.

În timpul studiilor universitare, s-a reîntors pentru o vreme în Japonia ca student, perioadă în care a început să practice kendo și karate, discipline care s-au dovedit utile la începutul carierei actoricești, perioadă în care a jucat în mai multe filme de acțiune.

De-a lungul carierei sale de mare succes, Cary-Hiroyuki Tagawa, tată a trei copii, a obţinut roluri în numeroase producţii cinematografice şi de televiziune, printre care „Planeta maimuţelor” („Planet of the Apes”) sau serialul „Omul din castelul înalt” („The Man in the High Castle”), ecranizare a romanului distopic al lui Philip K. Dick.

Ultimul rol notabil l-a avut în serialul „Lost in Space” (2018-2021), produs de Netflix.