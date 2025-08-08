A murit Jim Lovell, comandantul Apollo 13. Povestea misiunii care s-a transformat într-o luptă pentru supraviețuire: „Houston, avem o problemă”

Celebrul astronaut NASA Jim Lovell, care a comandat misiunea Apollo 13, forțată să abandoneze o tentativă de aselenizare în 1970, a murit la vârsta de 97 de ani, relatează CNN.

Lovell s-a stins din viață în 7 august în Lake Forest, Illinois, conform comunicatului emis de NASA.

El a fost primul astronaut care a mers în spațiu de patru ori și a făcut parte și din echipajul Apollo 8, primul echipaj lansat cu racheta Saturn V și totodată primul care a orbitat Luna, potrivit NBC News.

Pe lângă Apollo 8 și Apollo 13, Jim Lovell a mai participat la misiunile spațiale Gemini VII și Gemini XII.

Într-un comunicat emis vineri, familia Lovell a evidențiat „realizările sale uimitoare în viață și carieră” și „leadershipul său legendar în zborurile spațiale umane de pionierat”.

„Însă pentru noi toți, el a fost Tatăl, Bunicul și Conducătorul familiei noastre. Cel mai important, a fost Eroul nostru”, a spus familia în comunicatul transmis. „Ne va lipsi optimismul său de neclintit, simțul umorului și modul în care ne făcea pe fiecare dintre noi să simțim că putem face imposibilul. Era cu adevărat unic”, a mai declarat familia.

Șeful interimar al Administrației Naționale Aeronautice și Spațiale (NASA) a SUA, Sean Duffy, a transmis un mesaj de condoleanțe în numele instituției.

„NASA transmite condoleanțe familiei căpitanului Jim Lovell, a cărui viață și muncă au inspirat milioane de oameni de-a lungul deceniilor. Caracterul și curajul de neclintit ale lui Jim au ajutat națiunea noastră să ajungă pe Lună și au transformat o potențială tragedie într-un succes din care am învățat enorm. Îi jelim trecerea în neființă, chiar dacă îi sărbătorim realizările”, a declarat Sean Duffy.

Jim Lovell a fost comandantul misiunii Apollo 13

Echipajul Apollo 13, format din Lovell, Fred Haise and Jack Swigert, se află în drum spre Lună în aprilie 1970, când un rezervor de oxigen al navei spațiale a explodat la 320.000 de kilometri de Pământ, potrivit The Guardian.

Cu patru cincimi din traseu parcurs, NASA a anulat misiunea, iar singurul obiectiv al echipajului a devenit supraviețuirea.

„A fost cel mai înfricoșător moment”, povestea Lovell.

Planul a implicat mutarea astronauților din modulul de serviciu, care pierdea oxigen, în modulul lunar înghesuit, întunecat și rece, în timp ce își raționalizau oxigenul, apa și electricitatea, care se diminuau. Folosind modulul lunar ca barcă de salvare, au înconjurat Luna și s-au îndreptat în grabă spre Pământ, devenind eroi naționali.

Misiunea a fost subiectul unui film popular din 1995, care a dus notorietatea celor trei astronauți pe noi culmi – în parte datorită personajului cinematografic care a raportat celebra frază „Houston, we have a problem” („Houston, avem o problemă”). În realitate, Lovell spusese „Houston, we`ve had a problem” („Houston, am avut o problemă”).

Într-un interviu pentru Associated Press în 1995, Lovell a recunoscut că faptul că a ratat ocazia de a păși pe Lună a rămas singurul său regret.