A murit „Julio Iglesias de Italia”, Christian, cântărețul devenit un simbol în Peninsulă

Christian, pe numele său complet Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, a murit la vârsta de 82 de ani într-o clinică din Milano, informează site-ul RaiNews.

În perioada sa de maxim succes, era descris ca fiind varianta italiană a lui Julio Iglesias, notează site-ul de știri al postului public de televiziune italian.

Născut la Palermo pe 8 septembrie 1943, Christian s-a lăudat cu o carieră de zeci de ani și milioane de discuri vândute. El rămâne o voce simbolică în muzica italiană.

Trebuia să fie fotbalist, juca în echipa de tineret a lui Palermo, dar o accidentare l-a obligat să-și abandoneze cariera și să se dedice cu tot sufletul muzicii.

Vârful în anii 1980

În anii 1980, a atins apogeul succesului său (a fost, de asemenea, unul dintre primii care au cântat pentru Papa Ioan Paul al II-lea, o experiență care i-a adus porecla de „Cântărețul Papei”). În 1982, a lansat piesa „Daniela”, care, împreună cu „Cara” în 1984, a rămas unul dintre cele mai mari hituri ale sale, urcând în topurile din întreaga lume și rămânând în fruntea albumelor cu cele mai bine vândute vânzări timp de aproape un an.

În acel deceniu a participat la șase ediții ale Festivalului de la Sanremo: 1982, 1983, 1984, 1985, 1987 și 1990, fără a reuși vreodată să câștige (cea mai bună clasare a fost locul trei cu piesa Cara în 1984).