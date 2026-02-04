A murit jurnalistul Victor Kapra, considerat „veteranul” presei economice şi de IT&C din România

Victor Kapra, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din presa economică și de tehnologie din România, a murit, anunță agenția Mediafax.

Considerat un „veteran” al presei de profil, Victor Kapra a fost unul dintre promotorii domeniului IT&C, activând de-a lungul anilor atât ca jurnalist, cât și ca specialist în comunicare digitală.

A coordonat propriile proiecte online şi campanii social media, dar a oferit și consultanţă în proiecte şi iniţiative antreprenoriale.

În perioada 2007-2008, Victor Kapra a ocupat funcția de new media content manager la Publimedia, compania de publishing a grupului MediaPro.

Anterior, a lucrat ca desk editor la Mediafax, redactor-șef adjunct la Ziarul Financiar, precum și redactor-șef al publicației go4it.