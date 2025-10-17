A murit legenda muzicii rock Ace Frehley, chitaristul și unul dintre veteranii trupei Kiss: „Suntem cu inimile frânte”

Paul Daniel „Ace” Frehley, cofondator și chitarist principal al legendarei trupe rock Kiss și membru al Rock and Roll Hall of Fame, a murit în urma rănilor suferite după o cădere luna trecută, potrivit unei declarații publicate acum de familia sa, relatează Variety. Avea 74 de ani.

Familia lui Frehley a scris în declarație: „Suntem complet devastați și cu inimile frânte. În ultimele sale clipe, am avut norocul de a-l putea înconjura cu cuvinte, gânduri, rugăciuni și intenții pline de iubire, grijă și pace, în timp ce părăsea această lume. Prețuim toate cele mai frumoase amintiri ale sale, râsul lui, și celebrăm puterea și bunătatea pe care le-a oferit celor din jur. Magnitudinea pierderii sale este de proporții epice și dincolo de orice înțelegere. Reflectând asupra tuturor realizărilor sale incredibile, amintirea lui Ace va continua să dăinuiască pentru totdeauna!”.

Foștii săi colegi de trupa Kiss, Paul Stanley și Gene Simmons, au scris într-o declarație proprie: „Suntem devastați de moartea lui Ace Frehley. A fost un soldat al rockului esențial și de neînlocuit în unele dintre cele mai formative și fundamentale capitole din istoria trupei. El este și va rămâne mereu o parte din moștenirea Kiss. Gândurile noastre se îndreaptă către Jeanette, Monique și toți cei care l-au iubit, inclusiv către fanii noștri din întreaga lume.”

Deși Kiss, care cânta purtând machiaje teatrale și costume spectaculoase, a primit puțin respect din partea criticilor muzicali și a elitelor rockului, impactul și influența trupei asupra unei generații de muzicieni și fani au fost imense și durabile, scrie Variety.

„Cântecele trupei erau, în multe privințe, o poartă de intrare către concertele lor și către mistica lor mai mare decât viața însăși: într-o eră care a precedat MTV, spectacolele lor erau aproape copleșitor de vizuale și de intense – cu explozii, flăcări, chitare care scoteau fum și artificii. Totuși, misterul trupei Kiss era esențial: fețele membrilor trupei nu au fost dezvăluite mai bine de un deceniu, perioadă în care Frehley și bateristul Peter Criss părăsiseră deja formația. Frehley era cunoscut drept ‘Space Ace’ și cultiva o imagine de ființă din altă lume”, mai notează aceasta.

Ace Frehley pe scenă în 2012 la Festivalul de vară Holmenkollen de la Oslo, FOTO: Lien, Kyrre / AFP / Profimedia Images

Ace Frehley a scris istorie alături de trupa Kiss

Frehley s-a alăturat cofondatorilor Paul Stanley, Gene Simmons și Peter Criss la sfârșitul anului 1972 și a rămas cu trupa în cele mai importante perioade ale sale: a plecat în 1982 pentru a-și urma o carieră solo, dar a revenit atunci când formația originală s-a reunit în 1996 pentru un turneu extrem de profitabil, și a rămas până în 2002.

A lucrat ca artist solo în anii intermediari, cu trupa sa Frehley’s Comet și sub propriul său nume; în 1978, când toți cei patru membri ai trupei Kiss au lansat simultan albume solo, mulți fani au considerat că albumul lui Frehley – care includea hitul său, un cover al piesei New York Groove – a fost cel mai bun.

Înspre sfârșitul carierei, Frehley continuat să lucreze ca artist solo, susținând turnee și apărând ca invitat în concerte. Între 2009 și 2024 a lansat cinci albume. A colaborat cu admiratori precum Slash, chitaristul trupei Guns N’ Roses, Mike McCready din Pearl Jam și John 5, chitaristul trupei Mötley Crüe, alături de Robin Zander din Cheap Trick, și chiar cu Stanley și Simmons. Cel mai recent album al său, 10,000 Volts, a fost lansat în 2024.

Paul Daniel Frehley s-a născut într-o familie muzicală în cartierul Bronx din New York și a primit o chitară electrică drept cadou de Crăciun în 1964. Nu a luat niciodată lecții și nu s-a mai uitat înapoi: cu Jimi Hendrix, Buddy Guy, Jeff Beck, The Rolling Stones, Led Zeppelin și The Who drept principalele sale influențe declarate, a început să cânte în trupe încă din adolescență și, potrivit legendei, și-ar fi primit porecla de la prietenii care glumeau pe seama succesului său cu fetele.

A abandonat liceul după ce una dintre trupele sale, Cathedral, a început să câștige bani, dar mai târziu s-a întors și și-a luat diploma. A continuat să cânte, iar până în 1971 devenise membru al grupului Molimo, care semnase cu RCA Records și înregistrase câteva melodii nepublicate pentru casă.

Cum a ajuns Frehley să cânte cu Kiss

Spre sfârșitul anului următor, un prieten a observat un anunț în revista Village Voice, care s-a dovedit a fi pentru postul de chitarist principal într-o trupă aflată la început de drum: Kiss. Conform poveștii, Frehley s-a dus la audiția din Manhattan purtând un pantof sport roșu și unul portocaliu.

Stanley, Simmons și Criss au fost inițial descurajați de aspectul său, dar suficient de impresionați de stilul său exploziv la chitară încât l-au invitat să se alăture câteva săptămâni mai târziu. Trupa, care evoluase din Wicked Lester, formația anterioară a lui Stanley și Simmons, și-a luat numele Kiss în ianuarie 1973 și, inspirată de New York Dolls și Alice Cooper, a început curând să-și picteze fețele și să poarte costume extravagante la concerte.

Kiss a rezistat cinismului și lipsei de interes din partea scenei muzicale elitiste din New York imediat după fondarea sa – Frehley a lucrat ca taximetrist pentru a-și plăti facturile – dar, esențial, a făcut echipă în septembrie 1973 cu managerul Bill Aucoin, care a început să contureze drumul trupei spre celebritate.

Trupa și-a lansat albumul de debut, Kiss, în februarie anul următor, care conținea câteva viitoare favorite precum Firehouse, Black Diamond și compoziția lui Frehley, Cold Gin, însă acel album și următoarele, Hotter Than Hell și Dressed to Kill, au avut doar un succes modest.

Frehley a publicat în 2011 o autobiografie, No Regrets – A Rock ’N’ Roll Memoir, și a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al trupei Kiss în 2014. Potrivit lui Stanley și Simmons, el a fost invitat să se alăture trupei Kiss pentru bisuri în timpul turneului final, dar a refuzat – deși Frehley a contestat aceste afirmații.

„Nu mi-am propus niciodată obiective mici”, a scris el în autobiografia sa. „Am crezut întotdeauna că majoritatea oamenilor sunt distruși de limitele pe care și le impun singuri”, a explicat acesta.