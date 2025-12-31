„A sosit momentul”. Mesajul transmis de Mossad în farsi către protestatarii din Iran

Mossadul israelian a făcut apel miercuri la protestatarii iranieni să-și intensifice mobilizarea socială, afirmând că este alături de ei „pe teren”, unde demonstrațiile au afectat marți cel puțin zece universități, transmite France Presse.

„Ieșiți împreună în stradă. A sosit momentul. Suntem alături de voi”, au transmis serviciile secrete externe ale Israelului pe contul lor X, adresându-se în limba farsi protestatarilor iranieni.

„Nu doar de la distanță sau prin cuvinte. Suntem alături de voi și pe teren”, se adaugă în mesajul transmis miercuri și în limba ebraică de radioul armatei israeliene.

Protestele au început în Iran duminică, iar luni au avut loc cele mai mari demonstrații din ultimii trei ani, după ce moneda națională s-a prăbușit până la un minim record față de dolarul american.

Protestele au început cu ieșirile în stradă, în Teheran și alte mari orașe, ale comercianților din bazaruri, segment care a jucat un rol crucial în Revoluția Islamică din 1979, care a răsturnat monarhia și i-a adus pe islamiști la putere.

Mișcarea de protest împotriva costului ridicat al vieții și a deteriorării situației economice s-a extins marți în Iran, unde președintele s-a declarat receptiv la „revendicările legitime” ale manifestanților.

Această mișcare de nemulțumire este, în acest stadiu, fără comparație cu marile manifestații care au zguduit Iranul la sfârșitul anului 2022, după moartea în detenție a Mahsa Amini, o tânără iraniană arestată pentru un voal presupus prost ajustat.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și Donald Trump au avut zilele trecute o discuție la finalul cărora președintele american a avertizat Iranul că va lansa noi atacuri dacă Teheranul își reconstruiește programele nucleare sau balistice.

Iranul, care nu recunoaște Israelul, îl acuză de mult timp că desfășoară operațiuni de sabotaj împotriva instalațiilor sale nucleare și că asasinează personalități militare, politice sau științifice pe teritoriul său.

Mossadul a demonstrat de zeci de ani capacitatea sa de a se infiltra până în culisele puterii Republicii Islamice.

Iranul și Israelul, dușmani declarați de la instaurarea Republicii Islamice în 1979, au purtat în iunie un război de 12 zile, declanșat de un atac de o amploare fără precedent al Israelului împotriva unor obiective militare, nucleare și zone rezidențiale.

Potrivit mass-media israeliene și americane, ofensiva a combinat drone, introduse anterior în Iran, cu rachete și avioane de vânătoare.

În iulie 2024, Iranul a fost umilit și de asasinarea de către Israel, la Teheran, a lui Ismaïl Haniyeh, liderul politic al mișcării islamiste palestiniene Hamas.