A treia zi de proteste în rândul bugetarilor. „Suntem puțini, epuizați și acum ni se mai și ia din puținul care ne motiva” / Pachetul complet de măsuri fiscale, așteptat azi sau mâine

Angajații de la mai multe instituții publice continuă miercuri protestele declanșate la începutul săptămânii față de reducerea mai multor sporuri, potrivit imaginilor difuzate de Digi 24. Ei sunt nemulțumiți față de reducerea sporului pentru condiții vătămătoare. În acest timp, Guvernul Bolojan urmează să anunțe pachetul de măsuri fiscale, astăzi sau mâine, după cum a declarat vicepremierul Dragoș Anastasiu. „O să fie iarăși o ordonanță trenuleț”, a spus el, marți seară.

11:38

Aproximativ 200 de angajați ai Administrației Finanțelor Publice (AFP) Buzău au ieșit miercuri în fața instituției într-o mișcare de protest, ținând în mâini pancarte pe care se puteau citi mesaje precum „Nu ne mai huliți! Am făcut politica Guvernului, acum plătim doar noi prețul greșelilor”, transmite Agerpres.

Finanțiștii au ieșit în stradă pentru a treia zi consecutiv și au solicitat condiții de muncă adecvate și salarizare pe măsura activităților desfășurate, susținând că în anumite situații nu mai există nici hârtie sau scaune pe care angajații să lucreze la calculator, bunuri pe care sunt nevoiți să și le achite din propriul buzunar.

Sindicaliștii au atras atenția că tăierile unor sporuri, care vor diminua salariul angajaților, vin pe fondul creșterii prețurilor la facturi, combustibili și alimente, iar protestele vor continua în cazul în care guvernanții nu renunță la măsuri.

„Evaziunea fiscală se diminuează cu inspectorii ANAF, cerem guvernanților să declare ANAF o instituție de siguranță națională. Încearcă măsuri pompieristice. Credeți că țara iese din criză tăind un spor la o anumită parte a bugetarilor? Nu vor să colecteze, dacă doreau să colecteze ne-ar fi chemat la București, veneam cu toții, noi aducem soluțiile, vrem să colectăm, nu avem pârghiile necesare”, a declarat liderul Sindicatului Finanțelor Publice Buzău, Adrian Radu.

Angajații Fiscului din Craiova amenință că vor bloca activitatea instituției

Sute de angajații Direcției Generale a Finanțelor Publice Craiova protestează miercuri în fața instituției, în semn de nemulțumire față de aprobarea de către Guvernul Bolojan a ordonanței de austeritate prin care a fost redus sporul pentru condiții vătămătoare și față de intenția guvernanților de a trimite bugetarii în concedii fără plată cinci zile pe săptămână, potrivit televiziunii citate.

Aceștia amenință că vor continua protestele și că vor bloca activitatea instituției, dacă executivul nu renunță la măsurile luate deja.

Angajații din finanațe se tem și de diminuarea salariul cu 25% dacă vor fi obligați să își ia o zi de concendiu fără plată săptămânal.

Proteste au loc și la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Dolj din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă (ABA) Jiu, cu sediul în Craiova, între 9 și 14, conform BNS, notează Digi 24.

Cu o zi în urmă, sute de angajați de la Sistemul de gospodărire a apelor din Vrancea, Bacău și Gorj, entități aflate în subordinea Administrației Naționale Apele Române, au demarat marți proteste spontane, cu întreruperea activității timp de 2 ore, nemulțumiți de tăierea sporului de condiții vătămătoare.

„Suntem de-a reptul oripilați de ostracizarea la care suntem supuși”

Și la Cluj-Napoca, zeci de angajați ai ANAF protestează la sediul instituției, supărați din cauza tăierilor făcute de executiv.

Angajații susțin că reducerea sporurilor și a personalului vine într-un moment în care sistemul fiscal este deja sub presiune, conform Știri de Cluj. Personalul este îmbătrânit (media de vârstă fiind peste 52 de ani), posturile vacante nu sunt ocupate din 2017, iar sarcinile cresc de la an la an.

„Suntem puțini, epuizați și acum ni se mai și ia din puținul care ne motiva. Cerințele sunt tot mai multe, iar sprijinul zero”, a declarat un angajat prezent la protest, potrivit site-ului local Stiri de Cluj.

Într-o intervenție în direct la Digi24, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală „Solidaritatea”, Dorin Modure, a spus, din nou că, în principal angajații, sunt supărați de scăderea venitului cu 10%

„Modul de aplicare a actualei reforme bugetare, respectiv tăierea singurului nostru spor pe care îl mai aveam care ar fi completat salariile foarte mici pe care colegii mei le au. De asemenea, suntem de-a reptul oripilați de ostracizarea la care suntem supuși de către media în general. Suntem acuzați că noi suntem de vină pentru faptul că avem această gaură în buget, acest deficit bugetar”, a declarat Modure.

Sindicalistul a explicat că a propus o metodă de a colecta mai eficient TVA, dar susține că nu a fost ascultat.

„Ei bine, nu suntem noi de vină. Eu vă pot spune că această gaură bugetară a fost făcută de politicieni și guvernanți, nu de către noi. Nouă dacă ni s-ar da niște legi mai bune am putea să rezolvăm această problemă. Eu spun de ani de zile, dar nu mă ascultă nimeni. Dacă vrem să combatem evaziunea fiscală trebuie să schimbă legea, să înăasprim pedepsele, nu să le relaxăm dacă vrem să colectăm TVA, trebuie să modificăm legea insolvenței. Nu să tăiem sporurile celor care ar trebui să colectecteze acest TVA”, a precizat Modure.

Acesta a precizat că va merge astăzi la București pentru discuții directe cu ministrul de resort, a mai scris publicația locală.

Guvernul Bolojan, așteptat să anunețe noile măsuri fiscale

În acest timp, tot pachetul cu măsuri fiscale este așteptat să fie anunțat miercuri sau joi de către premierul Ilie Bolojan.

„Mâine sau poimâine vor fi terminate negocierile cu finanțatorii și vom ieși cu întregul pachet fiscal”, a declarat vicepremierul Dragoș Anastasiu, marți seară, precizând că în pachetul fiscal vor fi incluse și măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare.

„O să fie iarăși o ordonanță trenuleț, cred că mâine va fi decizia finală și veți vedea atunci când vom ieși. Din păcate, cu foarte puțin timp de consultare pentru că suntem cu spatele la zid. Pe 7 iulie, noi trebuie să avem un pachet trecut prin legiferare. Dacă nu-l avem, vine vara, ajunge în septembrie, perioadă în care nu scăpăm de cel mai crunt scenariu imaginat, anume scăderea ratingului de țară la junk”, a spus vicepremierul.

Anastasiu a precizat că și nivelul TVA face parte din acest pachet, limitându-se însă să spună că vor fi doar două niveluri de TVA

„În aceste momente, puzzle-ul se asamblează. Probabil mâine la prânz coaliția se va întâlni (…) Cel târziu poimâne, domnul prim-ministru va prezenta pachetul fiscal”, a afirmat vicepremierul Anastasiu.

Foto principală: Stiri de Cluj