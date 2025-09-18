ABC a scos din emisie show-ul „Jimmy Kimmel Live”, după comentariile prezentatorului despre Charlie Kirk / Trump salută vestea, democrații strigă „cenzură”

Comentariile lui Kimmel au determinat o reacție din partea președintelui Comisiei Federale de Comunicații, Brendan Carr, care a îndemnat posturile locale de televiziune să nu mai difuzeze emisiunea „Jimmy Kimmel Live” pe ABC și a amenințat compania mamă Walt Disney, scrie Reuters.

Televiziunea ABC a anunțat miercuri că va retrage din grila de programe emisiunea „Jimmy Kimmel Live”, după ce comentariile prezentatorului cu privire la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk au atras criticile șeful autorității de reglementare în domeniul comunicațiilor din SUA.

Președintele Donald Trump, care a exercitat în repetate rânduri presiuni asupra posturilor de televiziune pentru a nu mai difuza conținut critic la adresa sa și a republicanilor, a salutat vestea într-o postare pe rețelele sociale.

Mai mulți congresmeni democrați și vedete din lumea divertismentului au criticat însă decizia, afirmând că libertatea de exprimare era atacată.

Suspendarea emisiunii lui Kimmel este doar cea mai recentă măsură luată împotriva personalităților din mass-media, profesorilor, profesorilor și angajaților din mediul de afaceri pentru comentariile lor după moartea lui Kirk, activistul conservator asasinat săptămâna trecută într-un campus universitar din Utah.

Kimmel, care l-a atacat frecvent pe Trump în emisiunea sa difuzată seara târziu pe ABC, post deținut de Walt Disney, a fost criticat pentru comentariile făcute în monologul său de luni.

„Am coborât și mai jos în weekend, când gașca MAGA a încercat cu disperare să-l caracterizeze pe acest puști care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul dintre ei și a încercat tot ce a putut pentru a obține puncte politice din asta”, a spus Kimmel.

Kirk, cunoscut pentru opiniile sale divizive și stilul agresiv de dezbatere, a fost împușcat în gât în timp ce vorbea la o universitate din Utah în urmă cu o săptămână. Un suspect în vârstă de 22 de ani a fost acuzat de uciderea sa, iar motivul exact al faptei rămâne deocamdată neclar.

Reacția Comisiei Federale de Comunicații

Comentariile lui Kimmel au determinat o reacție din partea președintelui Comisiei Federale de Comunicații, Brendan Carr, care a îndemnat posturile locale de televiziune să nu mai difuzeze emisiunea „Jimmy Kimmel Live” pe ABC.

Carr a sugerat că comisia ar putea deschide o anchetă și că posturile de televiziune ar putea fi amendate sau și-ar putea pierde licențele dacă se constată că au găzduit un model de comentarii distorsionate.

„Aceasta este o problemă foarte, foarte serioasă în acest moment pentru Disney. Putem face acest lucru pe cale ușoară sau pe cale grea”, a declarat Carr într-un interviu cu comentatorul conservator Benny Johnson, difuzat miercuri.

„Disney trebuie să arate o schimbare aici, dar posturile individuale licențiate care preiau conținutul lor trebuie să ia atitudine și să spună că aceste prostii, în măsura în care vor fi difuzate în viitor, nu sunt ceva ce considerăm că servește nevoilor comunităților noastre locale”, a continuat acesta.

După declarația lui Carr, Nexstar Media Group a anunțat că va înceta difuzarea emisiunii pe cele 32 de posturi afiliate ABC, invocând comentariile lui Kimmel. Nexstar, care are nevoie de aprobarea FCC pentru tranzacția de 6,2 miliarde de dolari pentru achiziționarea rivalului Tegna, a fost lăudată de Carr, care a spus că compania „a făcut ceea ce trebuia”.

La scurt timp după ce Nexstar și-a anunțat decizia, ABC a declarat, de asemenea, că Kimmel va fi retras din emisie.

„Jimmy Kimmel Live” va fi suspendat pe termen nelimitat”, a declarat un purtător de cuvânt al ABC, fără a da mai multe detalii.

Sinclair, cel mai mare grup afiliat ABC din țară, a declarat de asemenea apoi că nu va difuza emisiunea lui Kimmel, chiar dacă ABC decide să o readucă, cu excepția cazului în care se vor lua „măsuri adecvate”.

Sinclair i-a cerut lui Kimmel să-și ceară scuze și a declarat că va difuza un tribut adus lui Kirk în intervalul orar al lui Kimmel de vineri.

Critici și bucurie

Trump a aplaudat știrea într-o postare pe Truth Social, solicitând în același timp postului NBC, deținut de Comcast, să-i concedieze pe Jimmy Fallon și Seth Meyers, prezentatorii emisiunilor de noapte ale postului, care fac adesea glume pe seama președintelui.

„Felicitări ABC pentru că a avut în sfârșit curajul să facă ceea ce trebuia făcut”, a declarat Trump.

De partea cealaltă, democrații au criticat retragerea lui Kimmel din emisie, senatorul Ed Markey vorbind în mod deschis despre cenzură.

Comisara FCC Anna Gomez, singura democrată din această instituție, a declarat că legile americane privind libertatea de exprimare ar trebui să împiedice FCC să le impună posturilor de televiziune ce pot difuza.

„Această administrație folosește din ce în ce mai mult puterea guvernului pentru a suprima exprimarea legală”, a declarat ea pentru CNN.

Războiul lui Trump cu presa

Trump a dat în judecată, a criticat și a amenințat în repetate rânduri instituțiile media pentru emisiunile sau articolele lor critice.

Săptămâna aceasta, Trump a intentat un proces de calomnie în valoare de 15 miliarde de dolari împotriva New York Times și a editurii Penguin Random House, acuzându-le că l-au tratat în mod nedrept.

Paramount, compania-mamă a CBS, a plătit 16 milioane de dolari în iulie pentru a soluționa un proces civil, după ce a fost acuzată de Trump că ar fi editat în mod înșelător un interviu cu candidata la președinție Kamala Harris.

În decembrie, ABC a plătit 15 milioane de dolari pentru a soluționa un proces de calomnie intentat de Trump împotriva prezentatorului George Stephanopoulos.

După uciderea lui Kirk, analistul politic Matthew Dowd a fost concediat de MSNBC pentru că l-a descris pe activist ca fiind o figură „divizivă” care răspândea „discursuri de ură” și a adăugat că „gândurile pline de ură duc la cuvinte pline de ură, care apoi duc la acțiuni pline de ură”.

Președinta MSNBC, Rebecca Kutler, a emis de asemenea o declarație în care și-a cerut scuze pentru comentariile lui Dowd, pe care le-a calificat drept „inadecvate, insensibile și inacceptabile”.

Editorialista Washington Post, Karen Attiah, a declarat luni că a fost demisă de conducerea ziarului pentru o serie de postări pe rețelele sociale pe care le-a făcut după uciderea lui Kirk, inclusiv una în care a menționat comentariile anterioare ale lui Kirk despre femeile de culoare.

The Post a declarat că nu comentează chestiuni legate de personal, iar sindicatul ziarului a condamnat concedierea.