Acces gratuit la ChatGPT Plus pentru toți cetățenii unei țări europene. Discuții pentru o înțelegere de 2,3 miliarde de euro

Șeful companiei OpenAI, care a creat ChatGPT, Sam Altman, și secretarul britanic pentru tehnologie, Peter Kyle. au discutat un acord de 2 miliarde de lire sterline (2,3 miliarde de euro) pentru a oferi întregii țări acces premium la instrumentul de inteligență artificială, potrivit The Guardian.

Sam Altman, cofondator al OpenAI, a discutat cu Peter Kyle despre un potențial acord pentru a oferi rezidenților din Marea Britanie acces la chatbotul său avansat.

Potrivit a două surse familiarizate cu întâlnirea citate de The Guardian, posibila înțelegere a fost discutată în cadrul unei întrevederi mai ample la San Francisco despre oportunitățile de colaborare între OpenAI și Marea Britanie.

Persoanele apropiate discuției spun că oficialul guvernului britanic nu a luat niciodată în serios ideea, mai ales pentru că ar fi putut costa până la 2 miliarde de lire sterline.

Dar discuțiile arată entuziasmul cu care secretarul pentru tehnologie a îmbrățișat sectorul inteligenței artificiale, în ciuda îngrijorărilor privind acuratețea unor răspunsuri ale chatbotului și implicațiile pentru confidențialitate și drepturile de autor.

Versiunile ChatGPT, oferite de OpenAI

OpenAI oferă versiuni gratuite și cu abonament ale ChatGPT. Versiunea cu plată, ChatGPT Plus, costă 20 de dolari pe lună și oferă utilizatorilor timpi de răspuns mai rapizi și acces cu prioritate la noi funcții.

În primăvară, Kyle a luat masa cu Altman de cel puțin două ori, potrivit datelor de transparență publicate de guvernul britanic.

Luna trecută, ministrul britanic pentru tehnologie a semnat un acord cu OpenAI pentru utilizarea IA în serviciile publice din Regatul Unit. Acesta ar putea oferi OpenAI acces la datele guvernamentale și ar putea duce la utilizarea software-ului său în educație, apărare, securitate și sistemul judiciar.

Kyle a fost un susținător vocal al inteligenței articiale în cadrul guvernului și a adoptat utilizarea acesteia în propria funcție. În martie, presa a relatat că el a cerut sfatul ChatGPT cu privire la o serie de întrebări legate de muncă, inclusiv de ce întreprinderile britanice nu adoptă IA și la ce podcasturi ar trebui să participe.

„ChatGPT este fantastic, iar atunci când există lucruri pe care chiar nu le înțelegi în profunzime, ChatGPT poate fi un profesor foarte bun”, a declarat ministrul în ianuarie pentru PoliticsHome.

Milioane de utilizatori în Marea Britanie

Marea Britanie este una dintre cele cinci piețe principale ale OpenAI pentru abonamentele plătite la ChatGPT. Milioane de britanici utilizează deja ChatGPT în fiecare zi, gratuit.

Compania a purtat discuții cu mai multe guverne în ultimele luni și a încheiat un acord cu Emiratele Arabe Unite pentru „activarea ChatGPT la nivel național” și utilizarea tehnologiei în sectoare publice, inclusiv transporturi, sănătate și educație.

Guvernul britanic a fost dornic să atragă investiții în IA din SUA, încheind acorduri cu rivalii OpenAI, Google și Anthropic, la începutul acestui an.

Pe de altă parte, guvernanții britanici au fost criticați de artiști precum Elton John și Tom Stoppard pentru modificările prevăzute pentru legile drepturilor de autor, care ar permite companiilor de IA să-și antreneze modelele folosind opere protejate de drepturi de autor fără permisiune, cu excepția cazului în care proprietarul se opune.

Modificările, care sunt în curs de revizuire și consultare de către guvern, au dus la acuzații din partea creatorilor că guvernul laburist s-a apropiat prea mult de marile companii de tehnologie.

Guvernul de la Londra a fost acuzat că favorizează marile companii de tehnologie. Afirmațiile au fost respinse de către un purtător de cuvânt.

