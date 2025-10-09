Accident grav pe centura Capitalei. Şase persoane cu traumatisme multiple duse la spital

Şase persoane au fost transportate la spital cu traumatisme multiple în urma unui accident în care au fost implicate un camion şi un microbuz, produs joi, pe şoseaua de centură a Capitalei, în apropiere de Mogoşoaia.

„Pe DN Centura Bucureşti, în apropierea localităţii Mogoşoaia, judeţul Ilfov, a avut loc o coliziune între un autocamion care transportă colete şi un microbuz de transport persoane”, a transmis Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, conform News.ro.

În urma accidentului, şase persoane au suferit răni, fiind transportate la spital cu traumatisme multiple.

Nu sunt impuse restricţii de trafic, însă circulaţia se desfăşoară îngreunat în ambele direcţii.

Se estimează reluarea normală după ora 9.00.