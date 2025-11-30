Accident feroviar în Caraș-Severin. Un tren cu călător a lovit o osie amplasată pe linia ferată

Incidentul a avut loc sâmbătă seară când un tren cu călători care mergea de la București la Timișoara a lovit o osie de vagonet amplasată pe linia ferată în dreptul stației Cruşovăţ, a anunțat duminică CFR SA într-un comunicat de presă.

O a doua osie a fost găsită în zona incidentului, pe o altă linie, după ce mecanicul trenului a reuşit să oprească garnitura feroviară.

Compania de stat subliniază că, din datele preliminare din anchetă, cele nu există nicio justificare pentru prezența celor două osii pe calea ferată, iar amplasarea lor a pus în pericol siguranța circulației și integritatea pasagerilor și a personalului feroviar.

„CFR SA condamnă ferm astfel de comportamente care pot genera incidente grave și cooperează cu autoritățile pentru identificarea persoanelor implicate. Responsabilii vor răspunde în fața legii conform prevederilor aplicabile”, precizează compania.

Trenul de călători a ajuns la destinație, după incident și ancheta la fața locului, cu o întârzie de peste două ore.