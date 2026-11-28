O persoană a murit și alte șase au fost rănite, sâmbătă dimineață, în urma unui grav accident rutier produs pe DJ 611, în localitatea Gratia din județul Teleorman, după ce un autovehicul s-a răsturnat. Din cauza numărului mare de victime, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Teleorman, apelul inițial indica faptul că cinci persoane ar fi încarcerate, însă la fața locului salvatorii au identificat în total șapte victime, conform News.ro.

O persoană a fost găsită decedată, iar alte cinci au fost transportate la unități medicale din București și din județul Teleorman.

O victimă a fost asistată la faţa locului, însă a refuzat transportul la spital.

Adrian Gelu, purtător de cuvânt ISU Teleorman, a declarat pentru Digi24 că toți cei care se aflau în mașina care s-a răsturnat erau cetățeni din Sri Lanka.

Pentru gestionarea situației de urgență, la locul accidentului au fost mobilizate forțe impresionante din două județe.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat începând cu ora 06:35. Pompierii au continuat misiunea pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.