Accident grav între un microbuz și o mașină, în județul Botoșani. Trei oameni au murit / A fost activat Planul Roşu de Intervenţie

Un microbuz în care se aflau 17 oameni și o mașină s-au ciocnit miercuri dimineață pe DN 24C, judeţul Botoşani. În urma accidentului, trei oameni au murit, iar altă persoană a fost dusă în stare gravă la spital de un elicopter SMURD. Autoritățile au activat Planul Roşu de Intervenţie, anunță ISU Botoșani.

09:29

Trei persoane au murit în accident, anunță ISU Botoșani.

„O altă victimă a fost preluată de elicopter, conştientă, dar în stare gravă, şi 14 transportate la UPU Botoşani”, potrivit ISU.

***

Potrivit ISU Botoşani, accidentul a avut loc între localităţile Româneşti şi Dămideni. În microbuz erau 17 persoane, iar patru în autoturism.

„Au fost descarcerate şapte persoane, patru din maşină şi trei din microbuz. Trei persoane sunt în stop cardio-respirator şi se aplică manevrele de resuscitare”, a transmis ISU Botoşani, citat de News.ro

Având în vedere numărul persoanelor implicate, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție, astfel că la fața locului intervin numeroase echipaje de ambulanță. Totodată, în sprijin s-a alocat și un elicopter SMURD.

„Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la faţa locului au fost mobilizate 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă 3 ambulanţe SMURD şi 1 autospecială pentru transport personal şi victime multiple”, a transmis ISU Botoșani.

Suplimentar, au fost trimise şi 4 ambulanţe aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

În urma accidentului, traficul a fost oprit temporar pe DN 24C, a anunțat Centrul Infotrafic al Poliției Române.

„Se estimează reluarea circulației după ora 10.00”, au precizat polițiștii.