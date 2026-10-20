Accident grav lângă București: două persoane au murit. A fost implicat un microbuz plin cu pasageri

Două persoane au murit, marți, într-un accident rutier în care au fost implicate un microbuz și o autobasculantă, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Accidentul s-a produs în localitatea Buftea (Ilfov).

În microbuz se aflau 16 persoane, dintre care două și-au pierdut viața. Celelalte 14 sunt sub evaluare medicală, potrivit autorităților.

La fața locului sunt 13 ambulanțe SMURD, două autospeciale pentru victime multiple, două autospeciale de pompieri și autorități din Detașamentul Special de Salvatori.