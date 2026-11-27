Un accident în care au fost implicate trei maşini și un urs s-a produs vineri noaptea pe autostrada A1, în zona localităţii Cristian, din judeţul Sibiu.

„Poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au intervenit la un accident rutier soldat cu pagube materiale, produs pe autostrada A1, la km 257+400 m, pe sensul de mers Sibiu – Sebeş, în zona localităţii Cristian”, a informat IPJ Sibiu, conform News.ro.

Din primele verificări efectuate, poliţiştii au stabilit că un urs ar fi pătruns pe partea carosabilă a autostrăzii, fiind acroşat de o autoutilitară, care, în urma impactului, s-a răsturnat pe banda nr. 1 şi pe banda de urgenţă.

Ulterior, două autoturisme care circulau în spatele autoutilitarei s-au ciocnit cu aceasta.

În cele trei mașini se aflau 8 persoane. Niciuna nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Însă ursul lovit a murit.Cadavrul animalului a fost ridicat de către reprezentanţii CNAIR, urmând a fi predat gestionarului fondului cinegetic din zonă.