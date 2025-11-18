Accident între un microbuz și o mașină în Veştem, județul Sibiu. Şase femei au fost duse la spital / A fost activat Planul Roşu de Intervenţie 

Un microbuz în care se aflau 11 oameni și un autoturism s-au ciocnit, marți dimineață, în localitatea Veștem, județul Sibiu. În urma accidentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție, iar șase femei care au fost rănite au fost duse la spital, anunță ISU Sibiu.

Accidentul a avut loc pe DN 1 Brașov-Sibiu, la kilometrul 299+500 de metri, în apropierea localității Veștem, potrivit Centrului InfoTrafic al Poliției Române.

Potrivit ISU, au fost implicate 12 persoane (11 în microbuz si 1 în autoturism). Pentru gestionarea eficientă a evenimentului, s-a activat Planul Roşu de Intervenţie la nivelul judeţului Sibiu, care a fost între timp dezactivat.

În urma evaluării medicale, 6 persoane au nevoie de asistenţă medicală, celelalte 6 persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital.

Au fost transportate la UPU Sibiu 6 femei cu vârste cuprinse între 42 şi 56 de ani „cu traumatisme uşoare, contuzii şi escoriaţii, toate fiind conştiente”, potrivit ISU Sibiu.

Traficul rutier se desfășoară îngreunat, alternativ pe un sens, potrivit Centrului Infotrafic.