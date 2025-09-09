Accident între un microbuz și o mașină la ieșire din Mangalia. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie / Trafic blocat în zonă

Autorităţile din judeţul Constanţa au activat, marţi dimineață, Planul Roşu de Intervenţie, după un accident între un microbuz și un autoturism, la ieșire din Mangalia spre Albești. 12 oameni au fost răniți și duși la spital.

08:36

În urma accidentului, au fost duse la spital 8 femei şi 4 bărbaţi, a transmis ISU Constanța. O persoană a refuzat transportul la spital.

___

Accidentul a avut loc în jurul orei 07.20, pe strada Oituz, a anunțat IPJ Constanța, citat de News.ro.

„Din primele cercetări efectuate rezultă că impactul s-a produs între un autoturism şi un microbuz de transport persoane, care ar fi circulat din sensuri opuse”, a transmis IPJ Constanţa.

Șoferii au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

„Cercetarea la faţa locului este în desfăşurare. Din cauza accidentului rutier, traficul în zonă este blocat”, a mai transmis sursa citată.

ISU Constanța a precizat că în accident au fost implicate 11 persoane, dintre care 10 din microbuz şi 1 din autoturism. În urma accidentului, fost activat Planul Rosu de Intervenţie.

La faţa locului au fost trimise 8 echipaje de prim ajutor şi un echipaj de terapie intensivă mobilă, 3 autospeciale pentru transport personal şi victime multiple şi 3 ambulanţe SAJ.



