ULTIMA ORĂ: Șase oameni au murit într-un accident între un TIR și mai multe vehicule, lângă Lugojel, în Timiș

Tragedia a avut loc marți, pe E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș, iar implicate în accident au fost un TIR, o autocisternă și un microbuz de transport persoane. Șase oameni au fost declarați morți la fața locului, a anunțat ISU Timiș.

Potrivit autorităților, accidentul a avut loc în jurul orei 13.00.

Accidentul a fost provocat de șoferul microbuzului, care a intrat într-o depășire, iar în momentul când a încercat să revină pe banda sa a acroșat o cisternă, a ajuns pe contrasens și apoi s-a ciocnit cu un TIR care venea din sens opus.

Impactul a fost atât de puternic încât microbuzul a fost distrus complet, iar bucăți s-au împrăștiat pe șosea, potrivit imaginilor de la fața locului publicate de presa locală.

„Din primele verificări rezultând faptul că un bărbat a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeș înspre Lugoj, iar la un moment dat ar fi intrat într-o depășire, iar în încercarea de a reveni pe banda sa a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un tir, care se deplasa din sensul opus de circulație”, a transmis IPJ Timiș.

În urma impactului, au murit șoferul microbuzului și 5 pasageri ai acestuia. Alți trei oameni, pasageri din microbuz, au fost răniți și transportați la spital, potrivit IPJ Timiș.

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple).

În urma accidentului, traficul a fost blocat pe DN 6 Lugoj – Caransebeș.