Accident spectaculos în Praga. O mașină de poliție a plonjat de pe un pod în apele râului Vltava

Doi agenți de poliție și un trecător au primit îngrijiri pentru hipotermie în urma accidentului produs pe un pod peste Vltava, în capitala Cehiei.

Accidentul a avut loc sâmbătă dimineață, în jurul orei 8:00. O mașină de poliție a rupt parapetul de protecție de pe podul Hlavka din Praga și a căzut în apele râului Vltava, a relatat presa cehă.

Un bărbat care făcea jogging și trecea prin zonă a văzut accidentul și a sărit în apă pentru a-i ajuta pe cei doi ocupanți ai vehiculului.

Toți cei trei – polițistul și polițista din mașină, precum și trecătorul care le-a sărit în ajutor – au fost scoși teferi din apă și erau în afara oricărui pericol, au precizat reprezentanții serviciului de ambulanță. Ei au primit totuși îngrijiri medicale la fața locului pentru hipotermie.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat presei că anchetatorii încearcă să stabilească motivul pentru care vehiculul a părăsit carosabilul.

Imagini difuzate ulterior de presa cehă arată momentul în care mașina de poliție pierde controlul, rupe parapetul podului Hlavka și cade de la o înălțime de câțiva metri în râul Vltava.

🇨🇿 Accidente de un vehículo policial en el puente Hlávka, en Praga, República Checa. https://t.co/G3vabuW9dd — Global News ESP (@GlobalNewsESP) October 10, 2026