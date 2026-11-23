Meteorologii se așteaptă la o încălzire a vremii de la jumătatea săptămânii, urmată de un nou episod de răcire cu precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, conform declarațiilor făcute luni seară de directoarea de prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Florinela Georgescu a spus, într-o intervenție la Realitatea Plus, că până marți dimineață sunt așteptate în continuare „intensificări puternice ale vântului în zonele montane, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, unde va fi și viscol și rafalele vor ajunge la 100-120 km/h”.

„Pe de altă parte, începând de mâine, așteptăm mai puține precipitații. Încă va mai ninge la munte, dar din ce în ce mai puțin, ninsori tot mai slabe. În schimb, se instalează aerul rece, care va face ca mâine și poimâine să avem două zile cu temperaturi foarte scăzute, atât pe parcursul zilelor și al nopților, respectiv maximele de mâine să pornească de la temperaturi foarte apropiate de 0 grade în partea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei și să nu mai depășească 7-8 grade în partea de sud a teritoriului”, a declarat directoarea de prognoză a ANM.

O răcire „de scurtă durată”

Prognoza ANM indică o răcire urmată de o ușoară încălzire a vremii.

„Dar și această răcire va fi una de scurtă durată, pentru că de la jumătatea săptămânii așteptăm o ușoară încălzire a vremii, după care un nou episod cu răcire și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare este de așteptat spre sfârșitul săptămânii”, a spus Florinela Georgescu.

Întrebată dacă pe 1 decembrie va ninge inclusiv în București, ea a afirmat: „Pentru 1 decembrie deocamdată putem fi mai siguri de probabilitatea unei vremi reci, din nou, dar mai puține precipitații de așteptat”.

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