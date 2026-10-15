„Acoperișul Europei” pierde mai mult de 1 metru din înălțime într-un an. Dar la altitudini amețitoare cercetătorii au mai observat ceva, cu ochiul liber

Vârful muntelui francez are acum o înălțime de 4.807 metri și variază de la an la an din cauza schimbărilor climatice din Alpi.

Cel mai înalt munte din Europa de Vest s-a micșorat cu mai mult de un metru anul trecut. Vârful Mont Blanc din Franța se află acum la 4.807,47 metri deasupra nivelului mării, a anunțat miercuri o echipă de topografi, ceea ce înseamnă că „acoperișul Europei” este cu 1,29 metri mai jos decât era în 2025, scrie The Guardian.

Muntele are o înălțime de aproximativ 4.792 de metri, dar vârful său se modifică constant, pe măsură ce căldura, vântul și precipitațiile modifică grosimea stratului de zăpadă și gheață de pe vârf. Înălțimea înregistrată de oamenii de știință în timpul unei expediții efectuate luna trecută era cu 1,88 metri mai mare decât în 2023, când muntele a atins cele mai scăzute niveluri din istoria lui recentă.

Topografii autorizați din cadrul Union Nationale des Géomètres-Experts (UNGE) și al Ordre des Géomètres-Experts, care monitorizează regulat vârful încă din 2001, au folosit tehnologie satelitară de precizie pentru a măsura muntele și drone pentru a crea un model detaliat al calotei de zăpadă și gheață.

Datele arată că vârful s-a micșorat cu 3,43 metri față de cota maximă de 4.810,90 metri înregistrată în 2007.

Experții au avertizat că nu trebuie să se facă o legătură între fluctuațiile de altitudine de la un an la altul și pierderea rapidă a gheții alpine cauzată de poluarea cu combustibili fosili.

„În ceea ce privește masa de gheață, este esențial să se facă distincția între schimbările de altitudine la suprafață și schimbările de volum total sau de masă a gheții”, a declarat un purtător de cuvânt al UNGE. „O creștere a altitudinii vârfului nu înseamnă neapărat că muntele a câștigat masă de gheață și nici nu contrazice retragerea documentată a ghețarilor alpini”, a precizat acest purtător de cuvânt.

Schimbările climatice au fost unul dintre factorii care au contribuit la cea mai caldă vară înregistrată vreodată în Europa de Vest în acest an, afectând grav regiunile alpine și topind gheața cu o viteză amețitoare. La începutul acestei luni, glaciologii elvețieni au avertizat asupra unei „explozii a ritmului de topire” după ce au confirmat că o cincime din gheața țării s-a pierdut în ultimii cinci ani, iar 5,5% din volum s-a pierdut între 2025 și 2026.

Jean des Garets, președintele Camerei topografilor din Haute-Savoie și liderul expediției pe Mont Blanc, a afirmat că tendința de încălzire poate fi observată cu ochiul liber în restul masivului alpin, dar că „deocamdată, schimbările climatice nu par să aibă același impact la altitudini de peste 4.000 de metri”.

„Când urcăm, trecem pe lângă cabana Brigade Blanche, înainte de ghețarul Tête-Rousse”, a declarat el miercuri, într-un interviu difuzat de postul de televiziune francez TF1. „Am observat că ghețarul s-a deplasat în sus. S-a topit literalmente sub ochii noștri, iar acum, în unele locuri, traversăm un pârâu în loc de un ghețar”, a precizat Jean des Garets.