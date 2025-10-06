Acord comun pentru armata olandeză și cea ucraineană. O companie de robotică de luptă a bătut palma cu mai mulți producători de drone

Teste pe teren ale dronei multifuncționale THeMIS cu șenile. Regiunea Donețk, Ucraina, 8 septembrie 2022. FOTO: Mykhailo Palinchak / Alamy / Profimedia

Compania estoniană din domeniul apărării Milrem Robotics și mai multe firme olandeze producătoare de drone au semnat acorduri pentru utilizarea comună a spațiului dintr-o fabrică deținută de conglomeratul industrial olandez VDL, a anunțat luni Ministerul Apărării din Olanda, potrivit Reuters.

Companiile urmează să găzduiască sute de muncitori la situl din Born și să onoreze comenzi atât pentru armata olandeză, cât și pentru cea ucraineană, a precizat un purtător de cuvânt al ministerului.

Companiei Milrem, care produce vehicule terestre fără pilot, li s-au alăturat producătorul olandez de drone DeltaQuad, furnizor al Forțelor Aeriene Olandeze, și firma Tulip Tech, care produce tehnologie pentru îmbunătățirea eficienței bateriilor și extinderea razei de acțiune a dronelor.

Milrem a anunțat că va livra Ucrainei 150 de vehicule din gama THeMIS, ca parte a unei donații sponsorizate de Țările de Jos.

„Platforma THeMIS și-a demonstrat deja valoarea în condiții de luptă și credem că această contribuție va consolida în mod semnificativ capacitatea de apărare a Ucrainei”, a declarat Kuldar Väärsi, CEO al Milrem, într-un comunicat.

Purtătorul de cuvânt al ministerului olandez a precizat că alte detalii privind ce și cât se va produce mai exact la această fabrică, unde VDL a fabricat mașini pentru BMW până în martie 2024, sunt informații sensibile atât din motive de securitate, cât și din motive comerciale.

Purtătorul de cuvânt a mai spus că există o serie de alte firme care examinează posibilitatea utilizării fabricii pentru producția militară.

Un purtător de cuvânt al conglomeratului internațional VDL cu sediul în Eindhoven, cunoscut mai ales ca furnizor al gigantului de cipuri pentru computere ASML, a menționat că există încă spațiu semnificativ nefolosit la fața locului.

CEO-ul VDL, Willem van der Leegte, a transmis într-un comunicat că parteneriatul demonstrează capacitatea Europei de a „se extinde și de a contribui direct la securitatea internațională”, adăugând că linia de asamblare inițială Milrem a oferit o bază pentru extinderea colaborării lor.