Acord SUA-China, după „o întâlnire extraordinară” între Trump și Xi Jinping. Ce au stabilit cei doi lideri

Reduceri de taxe vamale, eforturi pentru reducerea traficului cu fentanil care omoară americani, reluarea achizițiilor de soia din SUA și ridicarea unor restricții impuse exporturilor chinezești de pământuri rare: summitul Trump-Xi Jinping s-a încheiat cu rezultate rezonabile, deși observatorii se întreabă cât va dura compromisul dintre cele două mari puteri, scrie Reuters.

Donald Trump s-a declarat joi mai mult decât mulțumit de discuțiile cu omologul său chinez Xi Jinping, spunând că acordă întâlnirii care a avut loc în orașul sud-coreean Busan, prima bilaterală din 2019 și până acum, nota „12 din 10”.

Liderul de la Casa Albă a anunțat că a convenit cu Xi Jinping să reducă taxele vamale aplicate Chinei, Beijingul acceptând în schimb să ia măsuri împotriva comerțului ilicit cu fentanil, care afectează SUA, să reia achizițiile de soia de la fermierii americani și să mențină exporturile de pământuri rare.

„Mi s-a părut o întâlnire extraordinară”, a declarat Trump reporterilor la bordul Air Force One, la scurt timp după plecarea din Busan.

El a anunțat de asemenea că va face o vizită în China anul viitor în aprilie, o informație confirmată de ministerul de Externe de la Beijing.

Semne de întrebare

Trump a afirmat că taxele impuse importurilor chinezești vor fi reduse de la 57% la 47% – prin reducerea taxelor impuse ca represalii pentru traficul cu fentanil de la 20% la 10%.

Xi va depune „eforturi susținute pentru a opri fluxul” de fentanil, un opioid sintetic care este principala cauză a deceselor prin supradoză în Statele Unite, a declarat Trump.

Taxele au fost reduse „pentru că cred că iau măsuri cu adevărat ferme”, a adăugat el.

Trump a vorbit în repetate rânduri despre perspectiva unui acord cu Xi, după ce negociatorii americani au declarat duminică că au convenit cu China asupra unui cadru care va evita taxele americane de 100% asupra mărfurilor chinezești și va duce la amânarea restricțiilor Chinei asupra exporturilor de pământuri rare, un sector pe care îl domină.

Însă, având în vedere că ambele țări sunt din ce în ce mai dispuse să joace dur în domeniile concurenței economice și geopolitice, multe întrebări rămân încă deschise, cu privire la durata acestui acord.

Fricțiunile sunt normale

Când s-au așezat joi dimineață la masa negocierilor într-o bază aeriană sud-coreeană, Xi i-a spus lui Trump, prin intermediul unui traducător, că este normal ca superputerile să aibă din când în când fricțiuni.

Cu câteva zile în urmă, negociatorii celor două țări ajunseseră însă la un „consens fundamental privind abordarea preocupărilor majore ale fiecărei părți”, a spus Xi.

„Sunt dispus să continui să colaborez cu președintele Trump pentru a pune bazele solide ale relațiilor dintre China și SUA”, a adăugat el.

Pe lângă reducerea taxelor pentru fentanil, Beijingul a solicitat o relaxare a controalelor asupra exporturilor de tehnologie sensibilă din SUA și o reducere a noilor taxe portuare americane aplicate navelor chineze, menite să combată dominația globală a Chinei în domeniul construcțiilor navale, transportului maritim și logisticii.

„Nu vor impune controale asupra pământurilor rare”

Trump nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la concesiiile SUA, dar a spus că China va achiziționa „cantități enorme” de soia și alte produse agricole americane „începând imediat”. Înaintea summitului, China a cumpărat primele sale încărcături de soia americană din ultimele luni.

Acordurile comerciale anterioare, care au dus la reducerea taxelor vamale impuse de SUA și la reluarea fluxului de magneți din pământuri rare din China, urmează să expire pe 10 noiembrie.

Însă Beijingul și-a extins dramatic controlul asupra pământurilor rare la începutul acestei luni, minerale utilizate în toate domeniile, de la automobile la avioane de vânătoare, asupra cărora dețin o monopolizare globală.

Președintele american s-a bucurat să anunțe că acest lucru nu se va mai întâmpla. „Nu vor impune controale asupra pământurilor rare”, a declarat Trump reporterilor.

Trump a semnat diverse acorduri cu Japonia și țările din Asia de Sud-Est privind diversificarea aprovizionării cu pământuri rare în timpul călătoriei sale, deși reducerea dominației Chinei în acest domeniu ar putea dura ani de zile.